So können Sie den Großen Preis von Aragon an diesem Wochenende in der MotoGP sehen

Nach einer zweiwöchigen Pause vom Großen Preis von Großbritannien kehrt die MotoGP an diesem Wochenende zurück und ist zurück in Spanien, beim Aragon MotoGP, einer relativ jungen Etappe des Motorradwettbewerbs (hier wurde erstmals 2010 ausgetragen) und eine, die Francesco Bagnaia in guter Erinnerung beschert: Hier gewann der Italiener, zweifacher MotoGP-Champion, 2022 seinen ersten Grand Prix.

Da Bagnaia an Boden verliert und der Vorjahreschampion Jorge Martín verletzt ist und mit Aprilia kämpft, scheint es ein Rennen zwischen den beiden Brüdern Marc Márquez (196 Punkte) und Álex Márquez (172 Punkte) zu werden. Bagnaia (124 Punkte) hat noch Optionen, aber es würde ein paar Wunder brauchen, um den Abstand zu den Spaniern zu schließen...

Zeiten des GP von Aragon in der MotoGP, Moto2 und Moto3

Samstag, 7. Juni



9:50 Uhr BST, 10:50 Uhr MESZ: MotoGP Qualifying 1



10:15 Uhr BST, 11:15 Uhr MESZ: MotoGP Qualifying 2



11:50 Uhr BST, 12:50 Uhr MESZ: Qualifying 1 für Moto 3



12:15 Uhr BST, 13:15 Uhr MESZ: Moto 3 Qualifying 2



12:45 Uhr BST, 13:45 Uhr MESZ: Qualifying 1 für Moto 2



13:10 Uhr BST, 14:10 Uhr MESZ: Qualifying 1 für Moto 2



14:00 Uhr BST, 15:00 Uhr MESZ: Moto GP Sprint (11 Runden)



Sonntag, 8. Juni



10:00 Uhr BST, 11:00 Uhr MESZ: Moto3-Rennen (17 Runden)



11:15 Uhr BST, 12:15 Uhr MESZ: Moto2-Rennen (19 Runden)



13:00 Uhr BST, 14:00 Uhr MESZ: MotoGP Grand Prix (23 Runden)



Wie man die MotoGP schaut

Fans, die daran interessiert sind, MotoGP-Rennen live zu sehen, haben nicht viele Möglichkeiten. In Spanien kann man den Film trotz seiner Beliebtheit nur auf der kostenpflichtigen Plattform DAZN sehen. In Italien kann man die Serie über Sky, aber auch über Canale 8 sehen, und in Großbritannien kann man sie auf TNT Sports und Quest sehen. Die vollständige Liste können Sie hier lesen.