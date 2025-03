"So ist Maradona gestorben": Staatsanwalt im Prozess um den Tod der Fußballlegende zeigt erschütterndes Bild

HQ

Am ersten Tag des Prozesses um Maradonas Tod wurde ein schockierendes Foto enthüllt, das am Tag des Todes der Fußballlegende am 25. November 2020 aufgenommen wurde. Es war Teil des Eröffnungsplädoyers von Staatsanwalt Patricio Ferrari, der ein noch nie zuvor gesehenes Foto mitbrachte und rief: "So ist Maradona gestorben!". Das Bild zeigt Maradona, wie er mit völlig geschwollenem Körper auf dem Bett liegt, anstatt in ein Krankenhaus gebracht zu werden.

Das Bild ist so unangenehm, dass ihre Tochter Giannina ihr Gesicht bedecken musste. Der Staatsanwalt fuhr fort und sagte, dass "seine Kinder und das argentinische Volk Gerechtigkeit verdienen". Dutzende von Demonstranten versammelten sich vor dem Gericht in San Isidro in Buenos Aires, forderten "Gerechtigkeit für Diego" und beleidigten die Angeklagten, insbesondere den Neurochirurgen Leopoldo Luque und die Psychiaterin Agustina Cosachov, wie EFE berichtete.

Sieben Mitglieder eines medizinischen Teams sind wegen Mordes angeklagt und werden der Fahrlässigkeit bei der Behandlung des ehemaligen Fußballers beschuldigt, der sich am 2. November 2020, drei Wochen vor dem tödlichen Herzinfarkt, von einer Gehirnoperation erholte.

Nach der Operation. Maradona wurde aus dem Krankenhaus entlassen und in ein Heim gebracht, wo er von einer Gruppe von Ärzten und Krankenschwestern behandelt wurde. Fernando Burlando, Anwalt der Töchter Dalma und Giannina Maradona, sagte, dass die Hausarrest eine Möglichkeit sei, ihn zum Tode zu verurteilen, und dass er Opfer eines "unmenschlichen Plans mit effektiven Ergebnissen" sei, und glaubt, dass er hätte überleben können, wenn er in einem Krankenhaus behandelt worden wäre, auch in einem armen. Er glaubt, dass es die Absicht gab, ihn zu töten, indem er die Familie täuschte, indem er ihm die medizinische Behandlung verweigerte und ohne Zustimmung von Maradona selbst.