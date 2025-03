Der Prozess um Maradonas Tod beginnt: Sieben Ärzte und Krankenschwestern werden wegen Mordes angeklagt

HQ

Viereinhalb Jahre nach seinem Tod beginnt am Dienstag der Prozess gegen das Ärzteteam, das Diego Armando Maradona behandelt hat. Sieben Mitglieder des medizinischen Teams wurden wegen Mordes und Fahrlässigkeit angeklagt, die angeblich Maradonas Zustand nach einer früheren Operation, die zu seinem Tod führte, verschlechterten. Unter den Verdächtigen befinden sich ein Hirnchirurg, ein Psychiater, ein Psychologe, ein Allgemeinmediziner und Krankenschwestern.

Maradona starb am 25. November 2020 an den Folgen eines Herzinfarkts, der in Argentinien und der Welt des Fußballs für dramatische Aufregung sorgte. Monate später wurden die Mediziner, die sich um Maradona kümmerten, angeklagt und zur Behandlung von Maradona befragt. Nachdem alle Söhne Maradonas Anzeige erstattet hatten, dauerte es mehr als drei Jahre, bis ein Gericht in San Isidro in Buenos Aires zu dem Schluss kam, dass acht Personen vor Gericht gestellt werden sollten, und viele Monate, um einen Starttermin für den Prozess festzulegen, der am 11. März 2025 beginnt.

Drei Wochen vor seinem Tod wurde Maradona aufgrund eines subduralen Hämatoms am Gehirn operiert und nach erfolgreicher Operation wieder entlassen. Die Staatsanwaltschaft sagt jedoch, dass das medizinische Team, das sich nach der Operation um ihn kümmerte, "rücksichtslos und mangelhaft" war und Maradona in einer "langen, quälenden Phase" zurückließ. Ein Gremium von 20 medizinischen Experten kam zu dem Schluss, dass Maradona größere Überlebenschancen gehabt hätte, wenn er besser versorgt worden wäre, und dass er in einem Krankenhaus hätte sein sollen, nicht zu Hause, wo Maradona Berichten zufolge seine letzten Tage abgeschottet von der Welt und depressiv verbrachte.

Einige Gruppenchats zwischen den medizinischen Teams wurden als Beweis verwendet: Einer von ihnen sagte: "Als Vorschlag, lassen Sie uns den rechtlichen Teil abdecken. So Gott will, verbringt er ein gutes Wochenende so gut wie möglich. Aber wenn es ein ungünstiges Ereignis gibt, lassen Sie uns abdecken, dass Sie den Test nicht haben, oder fordern Sie aus Gründen, die außerhalb unserer Kontrolle liegen, zusätzliche Tests an. (über Olé).

Der Prozess wird sich über Monate hinziehen, wobei über 120 Zeugenaussagen zu hören sind. Im Falle eines Schuldspruchs drohen den Medizinern zwischen acht und 25 Jahren Gefängnis. Die Feststellung, ob die Umstände, die zu Maradonas Tod führten, vermeidbar waren oder ob die Mediziner tatsächlich eine Rolle dabei spielten, wird in einem sehr komplizierten Prozess von entscheidender Bedeutung sein. Eine achte Person, die wegen Maradonas Tod angeklagt ist, eine Krankenschwester, wird im Juli einen separaten Prozess haben.