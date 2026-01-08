Simon Yates, Sieger des Giro d'Italia 2025, kündigt überraschenden Rücktritt an

HQ

Simon Yates, der letzte Sieger des Giro d'Italia, hat seinen Rücktritt angekündigt, was er selbst als "Überraschung für viele" zugibt, sich aber nach langem Überlegen entschied.

"Radfahren ist schon so lange Teil meines Lebens, wie ich denken kann. Vom Rennen auf der Rennbahn im Manchester Velodrome über den Wettkampf und Sieg auf der größten Bühne bis hin zur Vertretung meines Landes bei den Olympischen Spielen – es hat jedes Kapitel meines Lebens geprägt", schrieb er.

Er dankte seinem Team Visma-Lease a Bike, bei dem er mindestens bis 2026 unter Vertrag stand. Sein Verlust wird im Team sicherlich spürbar sein. "Ich trete mit tiefem Stolz und einem Gefühl von Frieden vom Profiradsport zurück. Dieses Kapitel hat mir mehr gegeben, als ich je erwartet hätte. Erinnerungen und Momente, die lange nach dem Rennende und für das, was als Nächstes kommt, bei mir bleiben werden.

Danke für die Reise."

Yates, geboren in Bury, Greater Manchester, hat zuvor die Vuelta a España 2018 sowie drei Einzeletappen der Tour de France gewonnen, darunter eine im letzten Jahr. Insgesamt gewann er 36 Rennen, darunter die Bahn-Weltmeisterschaft 2013, das Tirreno-Adriatico 2020 und die Tour of the Alps 2021.