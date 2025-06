Simon Yates gewinnt den Giro d'Italia in den letzten beiden Etappen und erhält den Segen von Papst Leo XIV.

HQ

Der Giro d'Italia endete am vergangenen Wochenende und beendete drei Wochen voller ständiger Wendungen und Veränderungen in der Gesamtwertung: Von einem frühen Vorsprung des Niederländers Casper van Uden bis hin zu einem scheinbar souveränen Sieg des Mexikaners Isaac del Toro war es am Ende der Giro von Simon Yates: sein erster Giro in Italien und seine zweite Grand Tour nachLa Vuelta dem Sieg in Spanien 2018. Im selben Jahr kam er dem Sieg beim Giro in Italien am nächsten, verlor ihn aber in der Schlussphase.

Yates vom Team Visma-Lease a Bike sagte, dass "es ein entscheidender Moment in meiner Karriere ist, daran besteht kein Zweifel". Der 33-jährige Brite übernahm erst am Samstag die Führung beim Giro, aber Yates schockierte alle am Anstieg nach Finestre, der vorletzten Etappe, und übertraf auch Richard Carapaz, und sorgte für mehr Spannung auf der letzten Etappe in Rom, auf der zu diesem Zeitpunkt normalerweise nichts mehr auf dem Spiel steht.

Papst Leo XIV. segnet die Fahrer auf der letzten Etappe des Giro

Die letzte Etappe in Rom machte auch Halt in der Vatikanstadt, wo Papst Leo XIV. die Fahrer segnete: "Es ist mir eine Freude, Sie auf dieser letzten Etappe des Giro d'Italia zu begrüßen. Seien Sie sich bewusst, dass Sie Vorbilder für junge Menschen auf der ganzen Welt sind. Ich danke dir für das, was du tust. Ich hoffe, dass du, so wie du gelernt hast, dich um deinen Körper zu kümmern, auch um deinen Geist kümmern wirst! Gott segne euch", so der Papst.