Silent Hill f verkaufte seine erste Million Einheiten am Tag der Markteinführung

Der Wind des Wandels weht durch die Silent Hill-Reihe, aber der Nebel bleibt. Silent Hill f debütierte schließlich am vergangenen Donnerstag, den 25. September, und wurde von der Kritik als willkommene Abwechslung in der Horrorserie gefeiert, mit einer anderen Atmosphäre und einer neuen Geschichte zu erkunden. Obwohl es Ungleichgewichte in den Gameplay-Systemen gibt, besteht kein Zweifel daran, dass die Gesamtbilanz des Horrortitels sehr positiv war. Und der Markt hat reagiert.

Laut den kürzlich veröffentlichten Daten von Konami hat es Silent Hill f geschafft, in den ersten 24 Stunden eine Million verkaufte Exemplare zu erreichen, einschließlich physischer und digitaler Versionen und Vorbesteller. Damit ist es de facto das am schnellsten verkaufte Silent Hill aller Zeiten und übertrifft seinen Vorgänger Silent Hill 2 Remake in dieser Anfangszeit.

Zweifellos wird diese Zahl in den kommenden Wochen steigen, da der Oktober normalerweise die beste Zeit des Jahres ist, um solche Spiele zu genießen.

Hast du schon Silent Hill f gespielt? Was hältst du davon?