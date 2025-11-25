Shohei Ohtani bestätigt seine Teilnahme am World Baseball Classic im nächsten Jahr

HQ

Shohei Ohtani, der 31-jährige japanische Baseballspieler, der kürzlich zum dritten Mal in Folge zum MVP der Major League Baseball (MLB) gewählt wurde, nachdem er mit den Los Angeles Dodgers den zweiten Titel in Folge gewonnen hatte, hat seine Teilnahme am bevorstehenden World Baseball Classic 2026 bestätigt, dem Äquivalent der Baseball-Weltmeisterschaft, organisiert von der World Baseball Softball Confederation (WBSC). Der Verband des Baseballs.

Ohtani bestätigte am Montag über soziale Medien seine Teilnahme für das japanische Team an dem Wettbewerb, der vom 5. bis 17. März 2026 in Japan, Puerto Rico und den Vereinigten Staaten stattfindet. Japan dominiert das World Baseball Classic seit Beginn des internationalen Turniers im Jahr 2006 und gewann drei Titel, darunter die letzte Ausgabe 2023, bei der Ohtani zum MVP gekürt wurde und gegen die Vereinigten Staaten spielte.

Es ist noch unklar, ob Ohtani für das japanische Team schlagen und auch pitchen wird, da er sich eine Ellbogenverletzung zulitt und erst im Juni letzten Jahres auf den Mound zurückkehrte. Doch in den 158 regulären Saisonspielen, die er in diesem Jahr für die Dodgers bestritt, schlug er.282 und erzielte 55 Home Runs.