Das japanische Idol Shohei Ohtani holt sich den dritten MVP-Titel in Folge in der MLB

HQ

Shohei Ohtani, das japanische Idol der Los Angeles Dodgers, Gewinner von zwei aufeinanderfolgenden World Series (in einer von vielen als die beste World Series der Geschichte) bezeichneten World Series wurde zum dritten Mal in Folge zum MVP der Major League Baseball (MLB) ernannt, zum vierten Mal in den letzten fünf Jahren.

Aber die MLB vergibt zwei MVP-Auszeichnungen pro Saison, einen für die American League und einen für die National League, die beiden Ligen der MLB. Ohtani gewann es in der National League, und Aaron Judge für die New Yotk Yankees wurde zum MVP der American League ernannt. Es sind genau die gleichen Picks wie im letzten Jahr, was es zu einer Premiere in der MLB-Geschichte macht.

Die Wahl des Richters war offenbar überraschend, da viele Cal Raleigh von den Seattle Mariners erwartet hatten. Aber Judges gewann seine dritte MVP-Auszeichnung, nur einen Schritt hinter Ohtani, der nur noch drei MVP-Auszeichnungen davon entfernt ist, den Rekord von Barry Bonds einzustellen, der einzige MLB-Spieler, der zwischen 1990 und 2004 sieben MVP-Titel gewann. Ohtani, 31 Jahre alt, hat noch Zeit...