Shigeru Miyamoto hat schmutzige Witze in den Super-Mario-Filmen verboten

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The Super Mario Galaxy Movie fegt weiterhin die Kinokassen und feierte kürzlich in Japan Premiere (einige Wochen nach seiner westlichen Veröffentlichung). Der Film erhielt eher gemischte Kritiken, viele empfanden sein rasantes Tempo sei etwas zu schnell gewesen – eine Ansicht, die Shigeru Miyamoto jedoch bestreitet.

In einem Interview mit der japanischen Publikation Crank über den Film wurde Miyamoto gefragt, was er bei der Entstehung eines Films berücksichtige, in dem Kinder die Hauptzielgruppe sind, und er antwortete unter anderem, dass es keinen schmutzigen Humor geben wird (übersetzt mit Copilot):

"Ich sehe Kinder als 'Erwachsene, die nur ein wenig weniger Wissen haben.' Deshalb will ich nicht, dass sie über schmutzige Witze lachen, und ich habe Chris verboten, sie zu benutzen (lacht). Oh, aber das ist offensichtlich nicht der Grund, warum Wario nicht mitspielt! Action ist etwas, das sowohl Erwachsene als auch Kinder gleichermaßen verstehen, daher denke ich, dass es ein Film wird, der nicht langweilig wird, wenn wir uns auf Action konzentrieren."

Wie wir kürzlich berichtet haben, scheint die Arbeit an der Fortsetzung bereits in vollem Gange zu sein, mit einer geplanten Veröffentlichung für 2028. Hoffentlich taucht Wario dann auf, aber anscheinend sollten wir nicht auf sexuelle Wortspiele zählen.