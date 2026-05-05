Shigeru Miyamoto ist der Meinung, dass das rasante Tempo von The Super Mario Galaxy der richtige Ansatz war

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Der allgemeine Konsens scheint zu sein, dass The Super Mario Galaxy Movie (du kannst unsere Rezension hier lesen) seinem Vorgänger, The Super Mario Bros. Movie, nicht ganz gerecht wurde. Obwohl es nicht viele direkte negative Bewertungen gab, waren die Bewertungen gemischt, und eine häufige Beschwerde ist, dass Tempo und Intensität viel zu hoch sind.

Shigeru Miyamoto selbst kommentiert dies in einem Interview mit Nintendo Dream (dank Nintendo Everything), in dem er gefragt wurde, wie der Entscheidungsprozess bei der Auswahl abläuft, was im Film enthalten ist – und was man weglassen sollte (übersetzt mit Copilot):

"Es hängt ganz von Illuminations Input ab. Die Leute bei Illumination, einschließlich des Regisseurs, kennen Super Mario besser als wir."

Miyamoto erklärte dann, wie Illumination im Film funktioniert, zerlegt ihn in kleine Sequenzen, die dann zusammengesetzt werden, und dass das Ziel ein rasantes Tempo ist:

"Außerdem arbeiten sie in kleinen, separaten Einheiten. Zum Beispiel summieren 30 Einheiten zu je 3 Minuten 90 Minuten. Das ist meiner eigenen Arbeitsweise sehr ähnlich: Ich erschaffe nichts Unnötiges, aber ich werfe auch kaum etwas weg. Deshalb besteht ein wesentlicher Teil von Illuminations Technik darin, diese Einheiten auszutauschen und neu zu ordnen, um wirklich ein hohes Maß an Intensität zu erzeugen."

Miyamoto hält das für eine gute Sache, weil es die Kinder auf ihren Sitzen hält, und er sagt, er wolle schon lange Filme auf dieser Grundlage machen:

"Ein weiterer Punkt ist, dass Eltern vielleicht aus Verantwortungsbewusstsein sitzen, wenn sie mit ihren Kindern ins Kino gehen, oder weil es eine berührende Geschichte für die Eltern ist, aber die Kinder rennen im Kino herum. Ich wollte schon lange einen Animationsfilm machen, der nicht so ist, deshalb denke ich, dass es eine gute Entscheidung war, einen Film zu machen, der nach 90 Minuten mit einem Knall endet, ohne dem Zuschauer die Möglichkeit zu geben, durchzuatmen."

Da es so scheint, als hätte so ziemlich jeder The Super Mario Galaxy Movie schon gesehen, fragen wir uns natürlich, was du denkst: Ist Miyamoto auf dem richtigen Weg?