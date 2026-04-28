Universal hat einen Kinostartplan veröffentlicht... und wir wissen jetzt, wann wir den Super Mario Bros. 3 Film 2028 sehen werden

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Als wir vor weniger als einem Monat ins Kino gingen, um The Super Mario Galaxy Movie zu sehen, konnte das Ende nichts anderes tun, als unsere Fantasie in die Höhe zu jagen, während wir darüber nachdachten, wie Nintendo und Illumination ihre äußerst produktive Partnerschaft mit dem, was fast sicher ein dritter Mario-Film in einem ausführlichen Artikel ist, weiter aufbauen würden. Nun, wir haben noch keinen Titel für diesen zukünftigen Film, aber wir haben gerade eine offizielle Bestätigung erhalten, dass er stattfindet, zusammen mit einem ungefähren Veröffentlichungstermin, auf den wir uns freuen können.

Universal Pictures hat ein Dokument veröffentlicht, das den bestätigten Veröffentlichungsplan für die nächsten vier Jahre detailliert beschreibt (es handelt sich um eine erweiterbare Liste, die nur 'grünes Licht' enthält), und auf der Liste sehen wir einen sehr aufschlussreichen Eintrag für einen "unbetitelten Nintendo- und Illumination-Film" am 12. April 2028. Das wäre vollkommen logisch, da die Produktion des Films bereits hätte beginnen können, sodass sie zwei Jahre Zeit hatten, die Animation und Sprachaufnahme fertigzustellen.

Jetzt wissen wir also: Wir müssen nicht so lange warten, um den nächsten Film mit Mario und Co. im Kino zu sehen, und wir sollten ihn in etwa zwei Jahren erwarten. Auf welchem Spiel oder welcher Figur wird Ihrer Meinung nach The Super Mario Bros. Movie 3 basieren?