Shai Gilgeous-Alexander stellt Nikola Jokic auf der Jagd nach dem NBA-MVP in den Schatten

Shai Gilgeous-Alexander von den Oklahoma City Thunder festigt sich als Anwärter auf den Titel des NBA-MVP, und der gestrige Tag hätte ein entscheidender Moment im Rennen des Kanadiers um die höchste individuelle Auszeichnung sein können, nachdem er am vergangenen Sonntag den serbischen Star Nikola Jokić von den Denver Nuggets mit einem 127:103-Sieg in den Schatten gestellt hatte.

Die Oklahoma City Thunder sind nach wie vor das beste Team der NBA in der Western Conference (53-11), nachdem sie zwei der drei Duelle gegen die Nuggets (40-22) gewonnen haben, die nach dem unglaublichen Aufstieg der Los Angeles Lakers (40-22) auf den dritten Platz zurückgefallen sind. Im Vergleich zu Thunder haben nur die Cleveland Cavaliers in der East Conference eine bessere Erfolgsbilanz (54-10).

Am Sonntag erzielte Gilgeous-Alexander 40 Punkte und wurde damit der zweite Spieler in den letzten 40 Jahren, der in 3 aufeinanderfolgenden Saisons 30+ Punkte in 40+ Spielen erzielte, neben Michael Jordan. Shai ist mit durchschnittlich 32,8 Punkten pro Spiel auch der beste Scorer der Liga.

Jokić, der ein Spiel zuvor mit 31 Punkten, 21 Rebounds und 22 Assists einen Allzeitrekord in der NBA aufgestellt hatte, erzielte 24 Punkte. Sein Team fiel und damit auch seine Chancen auf einen vierten MVP-Titel, wobei Shai derzeit an der Spitze aller Wetten steht, weil er mit 26 Jahren seine erste MVP-Auszeichnung gewonnen hat.