Sergio Ramos wurde als neuer Spieler beim mexikanischen Klub Rayados mit einer Hommage an Real Madrid in der Nummer

Sergio Ramos wurde offiziell als neuer Spieler in der mexikanischen Liga bekannt gegeben. Der Verteidiger, der nächsten Monat 39 Jahre alt wird, wird sich C.F. Monterrey, auch bekannt als Rayados, anschließen, einem fünffachen LigaMX-Sieger sowie fünfmaligem CONCACAF-Champions-League-Sieger, das letzte Mal im Jahr 2021. Er wird ein Jahr im Verein bleiben.

Dies wird wahrscheinlich Ramos' letzter Schritt sein: Der Innenverteidiger begann seine Karriere vor über zwei Jahrzehnten bei Sevilla, bevor er zwischen 2005 und 2021 zu Real Madrid wechselte und 22 Titel gewann, darunter fünf LaLiga- und vier Champions-League-Titel. Anschließend wechselte er zu Paris Saint-Germain, wo er zwei Mal die Ligue 1 gewann, bevor er für die Saison 2023/24 nach Sevilla zurückkehrte. Mit der spanischen Nationalmannschaft wurde er 2010 Weltmeister.

Es scheint, dass Sevilla sein letzter Verein sein würde, da er seit seinem Weggang aus Sevilla keinen Verein mehr hatte, aber immer noch alleine trainierte und auf den richtigen Verein wartete. Der türkische Klub Fenerbahçe, der von José Mourinho trainiert wird, stand kurz davor, ihn zu verpflichten, aber am Ende wird Ramos zu Rayados in Mexiko wechseln, einem Verein, der bereit ist, seine hohen Gehaltsforderungen zu akzeptieren: fünf Millionen Euro pro Jahr, Kapitänsamt, 2 % auf den Trikotverkauf... und eine Prämie für die Teilnahme an der FIFA Klub-Weltmeisterschaft im nächsten Sommer, die es ihm zumindest ermöglicht, in der Gruppenphase gegen einen renommierten europäischen Klub, Inter Mailand, zu spielen. Er wird auch zu seinen ehemaligen Kollegen von Real Madrid (Sergio Canales) und Sevilla (Óliver Torres, Lucas Ocampos) zurückkehren.

Seine Nummer 93 ist eine Hommage an den Kopfballtreffer, den er in der 93. Minute im Champions-League-Finale 2014 gegen Atlético de Madrid erzielte und das Spiel in die Nachspielzeit brachte, in der Real Madrid schließlich gewann.