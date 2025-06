Sergio Ramos trifft beim 1:1-Unentschieden gegen Inter und wird mit 39 Jahren zum MVP gekürt

HQ

Mit seinen 39 Jahren hinterlässt der erfahrene Verteidiger Sergio Ramos immer noch einen bleibenden Eindruck. Der Veteran von Real Madrid, der derzeit beim mexikanischen Klub Monterrey spielt, dem Gewinner der CONCACAF Champions League im Jahr 2021, erzielte beim 1:1-Unentschieden zwischen Monterrey und Inter Mailand bei der Klub-Weltmeisterschaft das erste Tor.

Ramos wurde sogar zum MVP des Spiels gekürt. Zuvor hatte Ramos auf einer Pressekonferenz gesagt, er hoffe, gegen Real Madrid nicht spielen zu können. "Es ist immer schön, sich mit Partnern zu messen, die fast Brüder waren", obwohl er die Aufregung, gegen ihn zu spielen, lieber vermeiden möchte. Mit der Konfiguration des Brackets ist jedoch ein Viertelfinaleinzug zwischen Monterrey und Real Madrid möglich, auch wenn wir noch sehr weit davon entfernt sind.

Inter und Monterrey spielen in Gruppe E. Der argentinische Gigant River Plate besiegte den japanischen Klub Urawa Reds mit 3:1 und ist auf dem besten Weg, das Achtelfinale zu überstehen. Inter bestreitet sein nächstes Spiel am Samstag gegen die Urawa Reds: Sie können es sich nicht leisten, es zu verpassen, wenn sie die Option haben wollen, die nächste Runde zu erreichen und die Enttäuschung in der Champions League wiedergutzumachen. In der Zwischenzeit debütiert Real Madrid heute Abend.