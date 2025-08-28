Sergio Pérez erinnert sich, wie er bei Red Bull mit einem "unfahrbaren" Auto "so lange überlebte"

HQ

Der mexikanische Fahrer Sergio Pérez wurde diese Woche als einer der Fahrer des neuen Formel-1-Teams Cadillac bestätigt, zusammen mit einem weiteren erfahrenen Fahrer (und beide im gleichen Alter, 35 Jahre) wie Valtteri Bottas. Es ist seine Rückkehr in den Wettbewerb, nachdem er nach seinem umstrittenen Ausstieg bei Red Bull ein "Sabbatical" von der Formel 1 genommen hatte, als das Team sich entschied, ihn angesichts seines drastischen Leistungsabfalls zu feuern.

Er verhalf Red Bull zum Gewinn der Konstrukteursmeisterschaft und wurde Vizemeister hinter seinem Teamkollegen Max Verstappen, um in der zweiten Hälfte der Saison 2024 nur einen Punkt zu holen. Pérez' Formabfall war schockierend, aber "Checo" verteidigt sich auf Sky Sports (via Motorsport) und beschreibt das Auto als "unfahrbar", sehr schwer zu gewöhnen. "Es ist ein sehr einzigartiges Auto, ein sehr einzigartiger Fahrstil, den ich, würde ich sagen, viele Jahre lang überlebt habe. Aber es ist schwierig und es ist die Art und Weise, wie es funktioniert", sagte Pérez und fügte hinzu, dass es sehr schwierig ist, dort neben Max der zweite Fahrer zu sein, was darauf hindeutet, dass das Team immer das Auto entwickelt hat, das am besten zu Verstappens Stil passt, während sich der zweite Fahrer anpassen muss.

Um das zu beweisen, erzählt er, wie Yuki Tsunoda und Liam Lawson ihn dazu gebracht haben, mit dem Auto ebenfalls um Punkte zu kämpfen (einschließlich des Tauschs in der Mitte der Saison, bei dem Lawson degradiert wurde): "Und sie sind fantastische Fahrer, weißt du, aber es ist einfach so, wie man es fährt. Es ist einfach ein sehr einzigartiger Fahrstil. Manchmal konnte ich damit umgehen, ich konnte mich daran anpassen, aber sobald es eine Variable mit dem Regen, mit dem Wind oder so gab, wurde es einfach unfahrbar."

Pérez erinnert sich, wie schwer es für ihn war, als er einen Fehler nach dem anderen machte und anfing, das Selbstvertrauen zu verlieren, "aber mental war ich super stark und deshalb habe ich dort so lange überlebt, weil ich viel Druck hatte und viele von euch [Journalisten] auf mich aus waren. Und jetzt merkt man, welchen Job ich in diesem Auto und diesem Team geleistet habe."