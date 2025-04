Liam Lawson verrät, wie er sich gefühlt hat, als ihm mitgeteilt wurde, dass er von Red Bull degradiert wird

HQ

Einen Tag vor dem Formel-1-Grand-Prix in Japan hat Liam Lawson endlich über seinen Abstieg von Red Bull zu Racing Bulls (dem zweiten Team des österreichischen Energy-Drink-Herstellers) gesprochen. Yuki Tsunoda, sein Ersatz, sagte, er sei besonders motiviert für sein Debüt beim Siegerteam auf seiner Heimstrecke in Suzuka, "es fühlt sich an wie Schicksal", sagte er. Aber was fühlte Lawson?

Natürlich nicht allzu gut. In einem Gespräch mit den Medien am Donnerstag (via Formula1.com) sagte der 23-jährige Neuseeländer, dass er überrascht sei und dass es "schwer zu hören" sei und dass er hoffe, auf einer Strecke, auf der er schon einmal gefahren sei, eine weitere Chance zu bekommen. In einem Telefonat nach dem Grand Prix in China, wo er sich sowohl für den Sprint als auch für das Rennen als Letzter qualifiziert hatte, erfuhr er. Seine Teamkollegen bei Racing Bulls (wo er seit 2021 als Ersatzfahrer arbeitet) begrüßten ihn mit einem Banner mit der Aufschrift "Wir haben dich vermisst").

Er behält jedoch eine positive Einstellung bei, sieht dies als eine Chance, noch in der Formel 1 zu sein und sich zu formen: "Die Hauptsache ist, in einem Auto zu sitzen, ich habe die Möglichkeit, zu beweisen, dass ich hierher gehöre, und das werde ich versuchen und tun". "Wenn ich zurückblicke, hatte ich vor einem Jahr keinen Platz - ich war vor einem Jahr hier und habe zugeschaut und mir gewünscht, ich würde Rennen fahren."