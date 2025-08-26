Valtteri Bottas und Sergio Pérez als Cadillac F1-Fahrer für die Saison 2026 bestätigt

HQ

Das Cadillac F1 Team, das neue Formel-1-Team im nächsten Jahr, wird in seiner Debütsaison zwei erfahrene Fahrer haben: Valtteri Bottas und Sergio Pérez. Das teilte das amerikanische Team am Dienstag mit. Es ist vielleicht ein wenig überraschend, da erwartet wurde, dass Cadillac auf einen erfahrenen Fahrer und einen Debütanten setzen würde.

Viele hatten erwartet, die IndyCar-Fahrer Colton Herta oder Álex Palou im nächsten Jahr in der obersten Motorsport-Kategorie zu sehen, aber Sportdirektor Graeme Lowdon entschied sich stattdessen für die kombinierte Erfahrung des 35-jährigen finnischen Fahrers Bottas (10 Grand-Prix-Siege, zweimal Vizeweltmeister, 246 Starts und 67 Podestplätze seit 2013 mit Williams, Mercedes, Alfa Romeo und Sauber) und der 35-jährige Mexikaner "Checo" Pérez (6 Grand-Prix-Siege, einmal Vizemeister, 281 Starts und 39 Podestplätze mit Sauber, McLaren, Force India, Racing Point und Red Bull).

Lowdon hebt hervor, dass ihre "Führung, Feedback, rennerprobte Instinkte und natürlich ihre Geschwindigkeit werden von unschätzbarem Wert sein, wenn wir dieses Team zum Leben erwecken."

"Sie haben alles gesehen und wissen, was es braucht, um in der Formel 1 erfolgreich zu sein. Aber noch wichtiger ist, dass sie verstehen, was es bedeutet, beim Aufbau eines Teams zu helfen."

Jeder der Fahrer hatte etwas über seine neuen Jobs zu sagen, nachdem er mehrjährige Verträge unterzeichnet hatte. Bottas sagte, er habe "etwas anderes gefühlt, ehrgeizig, aber auch geerdet". "Dies ist nicht nur ein Rennprojekt; Es ist eine langfristige Vision."

"Ich hatte die Ehre, mit einigen der besten Teams der Welt zusammenzuarbeiten, und ich kann hier bereits die gleiche Professionalität und den gleichen Hunger sehen. Dies ist eine ikonische Marke mit einem großen Vermächtnis im amerikanischen Motorsport, und ein Teil der Geschichte zu sein, wenn sie die Weltbühne der Formel 1 betritt, ist für mich etwas ganz Besonderes", und dankte Mercedes für ihre "unerschütterliche Unterstützung und ihren Sportsgeist, als sie seinen Abgang erleichtert haben.

Pérez, der letztes Jahr überraschend von Red Bull gefeuert wurde und sich eine Auszeit vom Sport nahm, ist der Meinung, dass dies "das Team Amerikas" sein kann, das auf Unterstützung vom Kontinent wartet. "Schon bei unseren ersten Gesprächen konnte ich die Leidenschaft und Entschlossenheit hinter diesem Projekt spüren. Cadillac ist ein legendärer Name im amerikanischen Motorsport, und um

ein fantastisches Unternehmen für die Formel 1 zu sein, ist eine große Verantwortung, die ich mit Zuversicht übernehmen werde."