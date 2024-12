Sergio Pérez hat Red Bull verlassen und nimmt sich eine "Auszeit" von der Formel 1

HQ

Nach wochen- und sogar monatelangen Gerüchten, die vor dem Ende der Formel-1-Saison begannen, hat Red Bull nun bestätigt, dass Sergio Pérez in der nächsten Saison nicht mehr bei Red Bull bleiben wird, obwohl sein Vertrag noch bis 2026 lief.

Pérez veröffentlichte eine Erklärung sowohl auf Englisch als auch auf Spanisch. "Für Red Bull zu fahren, war ein unvergessliches Erlebnis und ich werde die Erfolge, die wir gemeinsam erzielt haben, immer in Ehren halten. Wir haben Rekorde gebrochen, bemerkenswerte Meilensteine erreicht, und ich hatte das Privileg, auf diesem Weg so viele unglaubliche Menschen zu treffen."

Er bedankte sich besonders bei Max Verstappen, bei all seinen Fans in Mexiko und auf der ganzen Welt, "und ein großes Dankeschön an jede Person im Team, vom Management, den Ingenieuren und Mechanikern, dem Catering, der Gastfreundschaft, der Küche, dem Marketing und der Kommunikation".

Sergio "Checo" Pérez, geboren in Guadalajara, Mexiko, kam 2021 zum Red Bull Team und wurde Teamkollege des viermaligen Siegers Max Verstappen. Er wurde schnell für seine Einstellung auf und neben dem Asphalt geschätzt und erhielt Lob vom oft unverblümten Verstappen, der sagte: "Es ist selten, einen Teamkollegen wie ihn zu haben, so gut und nett."

Dies ging in der Regel mit guten Ergebnissen einher und verhalf Red Bull 2022 und 2023 zum Gewinn der Konstrukteurstitel, während Pérez selbst im Vorjahr die Plätze zwei und drei in der Fahrerwertung belegte. Das setzte sich zu Beginn der letzten Saison fort, mit vier Podestplätzen in den ersten fünf Rennen, stoppte aber den Rest der Saison drastisch, da Pérez in den letzten 19 Grand Prix keine Podestplätze mehr erzielte.

Pérez hat sich entschieden, ein "Sabbatical von der Formel 1" zu nehmen, sagt Red Bull

Pérez hatte Probleme mit seinem Auto und seine schlechten Ergebnisse kosteten Red Bull den Konstrukteurstitel, der an McLaren ging. Die Gerüchte besagten, dass Red Bull Pérez feuern wollte, wobei der Fahrer über eine saftige Abfindung verhandelte. Laut einem Interview mit Red Bill-Chef Christian Horner in SkySports war es jedoch die Entscheidung von Pérez, den Verein zu verlassen und sich eine Auszeit von der Formel 1 zu nehmen.

"Er hat nach der Saison nachgedacht und wir haben uns letzte Woche zusammengesetzt und über die nächsten Schritte gesprochen, und er hat beschlossen, dass er sich eine kleine Auszeit nehmen wird, im Grunde genommen ein Sabbatical von der Formel 1. Wir sind traurig, dass er das Team verlässt, aber natürlich ist es auch Zeit für ihn, die er mit seiner jungen Familie verbringen kann und was er in Zukunft tun möchte."

Horner sagte, dass Pérez selbst nicht versteht, was in der vergangenen Saison so dramatisch schief gelaufen ist: "Je mehr man sich anstrengt, desto langsamer geht man manchmal. Und es wurde fast wie ein Teufelskreis für ihn."

Der Ersatz für Sergio Pérez bei Red Bull für die nächste Saison steht zwar noch fest, aber es scheint zwei Kandidaten zu geben: Liam Lawson oder Yuki Tsunoda.