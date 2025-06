Serbischer Fernsehsender sendet fälschlicherweise eFootball-Aufnahmen anstelle eines echten Fußballspiels

HQ

Ein serbischer Fernsehsender hat sich diese Woche wirklich blamiert, als er im Rahmen der WM-Qualifikation fälschlicherweise Aufnahmen eines Videospiels anstelle der tatsächlichen Bilder des Spiels zwischen Sebia und Andorra zeigte. Am Dienstag besiegte Serbien Andorra mit 3:0, wobei Aleksandar Mitrović einen Hattrick erzielte.

Später strahlte Nacionalna Televizija Happy, ein privater Sender in Serbien, Bilder von einem Fußballspiel zwischen Andorra und Serbien aus, während der Nachrichtensprecher über Mitrovics Tore sprach... aber mit Sicherheit waren die Bilder nicht die echten: Es war ein Videospiel, anscheinend eFootball.

Wie konnte so ein Fehler passieren? Vielleicht hatten sie keinen Zugang zu den Originalbildern und obwohl "für 20 Sekunden niemand es bemerken würde".

Serbien und Andorra sind Teil der gleichen UEFA-Qualifikationsgruppe für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026 wie England, Gruppe K. England führt die Gruppe an, nachdem sie letzte Woche Andorra (knapp) mit 1:0 besiegt haben und 9 Punkte haben. Albanien ist Zweiter und Fünfter und fordert Serbien und Lettland heraus, um in den Play-offs einzuziehen. Serbien trifft am 9. September auf England, Englands erstes Spiel seit der peinlichen 1:3-Niederlage gegen Senegal in einem Freundschaftsspiel.