Englands peinliche 1:3-Niederlage gegen Senegal lässt Zweifel an Thomas Tuchel aufkommen

England sorgte für eine der größten Blamage: Obwohl Harry Kane früh traf, mussten sie gegen Senegal eine glatte Niederlage hinnehmen: 1:3. Historisches Ergebnis, denn es ist das erste Mal, dass eine afrikanische Mannschaft England in einem Länderspiel besiegt. Es war ein Freundschaftsspiel, also wird es keine Auswirkungen haben, aber die Fans im City Ground in Nottinghamshire buhten die Spieler aus, und Thomas Tuchel lässt uns mit vielen Fragen zurück: Wird er in der Lage sein, die Situation bis zur Weltmeisterschaft im nächsten Jahr drastisch zu ändern?

England, das in der vergangenen Woche von der Nations League B aus die Endrunde zwischen Deutschland, Frankreich, Spanien und Portugal mitverfolgen musste, schrammte nur knapp an einem 1:0 gegen Andorra, das in der FIFA-Rangliste auf Platz 173 (von 210) steht. Und nun diese Niederlage, die fast anders ausgeht, denn der Ausgleich von Jude Bellingham wurde vom VAR wegen Handspiels von Levi Colwill aberkannt.

Tuchel zeigte sich jedoch zufrieden mit der Leistung seiner Spieler: "Ich denke, die Reaktion war gut, nachdem wir in Rückstand geraten sind. Ich spürte, wie wir plötzlich aktiver, freier, flüssiger, aggressiver in Richtung des gegnerischen Tores wurden."

Fans und Medien in England sind gleichermaßen enttäuscht, und die BBC fragt sich, ob Tuchels England ein Rückschritt und schlimmer ist als das von Gareth Southgate (ohne erkennbaren Plan, ohne Identität, ohne Verbesserung): "England war gegen Andorra miserabel. Bei der Niederlage gegen Senegal waren sie noch schlimmer", fügte er hinzu, dass diese neue Ära ein Fehlstart gewesen sei.

Als nächstes geht es für England im September im Rahmen der WM-Qualifikation gegen Andorra und dann gegen Serbien.