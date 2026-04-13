Sega hofft, auch in Zukunft weiterhin mit dem Shinobi-Entwickler Lizardcube zusammenzuarbeiten

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Letztes Jahr haben wir Shinobi: Art of Vengeance mit der zweithöchsten Punktzahl ausgezeichnet, und es ist ein fantastisches Ninja-Abenteuer, das du auf jeden Fall ausprobieren solltest, besonders wenn du ein Fan von Metroidvania-Spielen bist. Und vielleicht können wir später auf eine Fortsetzung hoffen.

Nach dem kürzlich veröffentlichten Sega Villains Stage DLC (wo man auf fanservice-inspirierten Stages gegen berühmte Sega-Schurken wie Dr. Eggman kämpfen kann) ist die Entwicklung von Lizardcube abgeschlossen, aber Sega ist offenbar daran interessiert, weiterhin mit ihnen zusammenzuarbeiten. Takashi Terada von Sega kommentierte die Zusammenarbeit in einem Interview mit IGN und sagte, dass sie in Zukunft mehr mit Lizardcube machen wollen (übersetzt mit Bing):

"Da wir keine weiteren Pläne für DLC haben, markiert 'Sega Villains Stage' das Ende dieses Kapitels. Ich persönlich würde gerne gemeinsam mit Lizardcube mehr verschiedene Dinge erschaffen, und ich hoffe, du freust dich darauf, zu sehen, was die Zukunft bereithält."

Ein neuer Shinobi wäre natürlich ein Vergnügen, aber das Studio hat zuvor auch die gefeierten Wonder Boy: The Dragon's Trap und Streets of Rage 4 entwickelt. Man könnte daher vermuten, dass sie in diesen beiden Franchises etwas mehr entwickeln würden, aber es könnte natürlich auch etwas völlig anderes sein – wie wäre es mit dem Comeback von Alex Kidd, auf das so viele gehofft haben?

Was wäre dein Traum-Sega-Projekt von Lizardcube?