Klassische Sega-Bosse greifen Anfang April Shinobi: Art of Vengeance an

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Wie wir bereits berichtet haben, wird Joe Musashi in einer kommenden Erweiterung für das meisterhafte Ninja-Abenteuer Shinobi: Art of Vengeance gegen klassische Schurken aus Segas reicher Geschichte antreten. Die kommenden DLC-Bosse sind Death Adder aus Golden Axe, Goro Majima aus Like a Dragon und Sonics ewiger Erzfeind Dr. Eggman.

Es wurde nun bekanntgegeben, dass das sogenannte Sega Villains Stage DLC am 3. April erscheinen wird, und wir haben außerdem einen sehr eleganten filmischen Trailer sowie drei Screenshots (einen für jeden Boss) erhalten, die wir uns ansehen können, und wie üblich findet ihr das alles unten.

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Wenn Sie mehr über Shinobi: Art of Vengeance erfahren möchten und warum Sie es tatsächlich kaufen sollten, empfehlen wir Ihnen, unsere Rezension zu lesen, die Sie hier lesen können. Neben den oben genannten Bossen enthält dieser DLC außerdem: