Sega enthüllt die englische Synchronsprecherbesetzung für Persona 4 Revival

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Nach einer quälenden Wartezeit für die Fans hatten Sega und Atlus endlich Neuigkeiten über alles rund um Persona in der letzten Event-Saison. Zum einen haben die japanischen Firmen Persona 6 offiziell angekündigt, aber um das noch zu ergänzen, traten Persona 4 Revival auf, versprachen einen Start im Februar 2027 und teilten außerdem mit, dass es bereits morgen, am 18. Juni, einen eigenen Livestream für das Spiel geben wird.

Um darauf weiter aufzubauen, wurde die englische Synchronsprecherbesetzung für Persona 4 Revival detailliert beschrieben. Nur fünf der Hauptdarsteller sind bestätigt, aber das macht den Großteil der Schlüsselfiguren aus, mit denen Sie Zeit verbringen werden, wenn das Projekt Anfang nächsten Jahres erscheint.

Uns wird gesagt, dass Nazeeh Tarsha die "Protagonistin" spielen wird, wobei dies ein "Zweitklässler, der aufgrund unglücklicher Umstände mit seinen Eltern nach Inaba im Haus seines Onkels gezogen wurde."

Darüber hinaus wird Paul Castro Jr. als Yosuke Hanamura auftreten, ein weiterer lokaler Highschool-Schüler und der "fröhliche und fürsorgliche Stratege der Gruppe". Anne Yatco wird als Chie Satonaka zu sehen sein, ein örtliches Mädchen, das "eine warmherzige und empathische Person mit einem starken Gerechtigkeitssinn" ist. Dann gibt es noch Brianna Knickerbocker als Yukiko Amagi, eine weitere Schülerin, die "alleinige Erbin eines der lang etablierten Gasthäuser der Stadt" ist. Abschließend wird Ani Thrash Marie spielen. Ein geheimnisvolles Mädchen, das "distanziert und unfreundlich wirkt."

Zweifellos werden wir morgen mehr über jeden Charakter hören, wenn die Persona 4 Revival Übertragung stattfindet – und das alles vor dem Start auf PC und Konsolen am 18. Februar.