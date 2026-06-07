Persona 4 Revival präsentiert und wird im Februar veröffentlicht

Für alle, die das Remake des gefeierten Persona 4 gespannt erwarten, gab es während der heutigen Xbox Games Showcase spannende Neuigkeiten. Atlus hat angekündigt, dass das zuvor gemunkelte und geleakte Spiel mit dem Titel Persona 4 Revival am 18. Februar 2027 erscheinen wird.

Das Spiel wird für PlayStation 5, Xbox Series S/X und PC veröffentlicht. Xbox-Spieler können sich auch darauf freuen, dass das Spiel am selben Tag auf dem Game Pass erscheint. Wir wurden mit einem umfangreichen Trailer verwöhnt, den Sie unten genießen können.