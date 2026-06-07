Gamereactor

  •   Deutsch

Einloggen
Gamereactor
News
Persona 4 Revival
Highlight: SGF 2026-Berichterstattung

Persona 4 Revival präsentiert und wird im Februar veröffentlicht

Und es wird noch besser, da es im Game Pass enthalten sein wird.

Für alle, die das Remake des gefeierten Persona 4 gespannt erwarten, gab es während der heutigen Xbox Games Showcase spannende Neuigkeiten. Atlus hat angekündigt, dass das zuvor gemunkelte und geleakte Spiel mit dem Titel Persona 4 Revival am 18. Februar 2027 erscheinen wird.

Das Spiel wird für PlayStation 5, Xbox Series S/X und PC veröffentlicht. Xbox-Spieler können sich auch darauf freuen, dass das Spiel am selben Tag auf dem Game Pass erscheint. Wir wurden mit einem umfangreichen Trailer verwöhnt, den Sie unten genießen können.

HQ

Ähnliche Texte



Lädt nächsten Inhalt