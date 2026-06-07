Atlus enthüllt den ersten Teaser für Persona 6

Es wurde lange Zeit gemunkelt, dass der erste offizielle Einblick in Persona 6 auf der Xbox Games Showcase erscheinen würde, da Sega in den letzten Jahren das Marketing von Atlus-Spielen mit dieser Plattform verknüpft hat, auch wenn sie später auf anderen Plattformen erscheinen.

Der Trailer (wenn man ihn so nennen kann) für Persona 6 verrät nicht viel, außer dass er bestätigt, dass Grün die Themenfarbe dieses Teils sein wird und dass er wohl dunkler als die vorherigen Spiele der Reihe sein wird. Wir haben nur eine Reihe von Gräbern und eine Statue mit einem Schatten gesehen, der sich darauf ausstreckt. Also... Das ist alles, was wir vorerst haben.

Man muss sich nicht allzu viele Sorgen machen, denn vor 12 Jahren, als Atlus Persona 5 vorgestellt hat, geschah dies mit einem riesigen Sonderevent in Japan, daher nehmen wir an, dass sie diesem Spiel in Zukunft dieselbe Behandlung geben wollen.

Da es noch kein Veröffentlichungsfenster gibt, wissen wir nur, dass Persona 6 existiert und dass es von Anfang an für den PC über Steam, auf die PS5 und ab dem ersten Tag auf Xbox über Xbox auf Xbox, Xbox Cloud, Xbox Series und Game Pass verfügbar ist, was zweifellos ein großartiger Anreiz ist, den Dienst abzuschließen, sobald die Termine feststehen.

Freust du dich auf Persona 6 ?