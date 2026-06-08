Am 18. Juni wird es einen speziellen Livestream geben, der Persona 4 Revival gewidmet ist

HQ

Schließlich bekamen wir auf der Xbox Games Showcase einen neuen Einblick in Atlus' nächstes Remake-Projekt für die Persona-Reihe nach Persona 3 Reload (weder Raidou noch SMT sind hier enthalten). Tatsächlich zeigte Persona 4 Revival die aktualisierten Interface-Designs, Charaktere und das Setting der Stadt Inaba, aber mit der anschließenden Ankündigung von Persona 6 scheint die Wirkung etwas abgeschwächt worden zu sein.

Das kann schnell behoben werden, denn Atlus hat eine Pressemitteilung veröffentlicht, in der angekündigt wird, dass es am 18. Juni um 19:00 ET einen Livestream mit Schwerpunkt auf Persona 4 Revival geben wird (was für uns in Europa am Freitag, den 19. Juni, 00:00 Uhr BST/01:00 MEST wäre).

"Wir freuen uns, unsere Arbeit am nächsten Teil der Persona-Reihe offiziell bekannt zu geben und freuen uns darauf, die unglaubliche Arbeit des gesamten Teams in Persona 6 zu teilen, das nach Persona 4 Revival veröffentlicht wird", sagte Kazuhisa Wada, Direktor von P-STUDIO. "Während wir diesen neuen Schritt gehen, freuen wir uns, dass das Veröffentlichungsdatum für Persona 4 Revival bereits festgelegt wurde und dass die Fans ein überarbeitetes und modernisiertes Erlebnis genießen können, während sie die in Inaba verborgenen Geheimnisse lüften."

Obwohl wir bereits wissen, dass die Änderungen im Vergleich zu Persona 4 Golden hauptsächlich die Aktualisierung der Grafik, Benutzeroberfläche, des Kampfes und der Events umfassen werden, wird der Livestream auch die digitalen und physischen Inhalte der verschiedenen Editionen des Spiels vorstellen. Um dir einen Vorgeschmack zu geben: Es sieht so aus, als gäbe es eine verlockende Statue des Protagonisten und Izanagi, ähnlich groß wie die von Aigis in P3R.

Wenn du das Event an diesem Abend nicht sehen kannst, mach dir keine Sorgen, denn Gamereactor wird den Stream abdecken, um dir gleich morgens alle Neuigkeiten zu bringen.