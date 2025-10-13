Schwedens letzter Versuch, das WM-Aus zu vermeiden, beginnt heute Abend: Wie stehen ihre Chancen

HQ

Bei der WM 2026 könnten zwei der derzeit besten Stürmer der Fußballvereine fehlen: Viktor Gyokeres von Arsenal, der in der vergangenen Saison die Gerd-Müller-Trophäe als bester Stürmer erhielt, und Liverpools Alexander Isak, ebenfalls zwei der teuersten Transfers im vergangenen Sommer. Nach der Hälfte der Gruppenphase der WM-Qualifikation liegt Schweden mit nur 1 Punkt, den man sich nach dem 2:2-Unentschieden gegen Slowenien im September verdient hat, am unteren Ende.

Schweden verlor dann mit 0:2 gegen den Kosovo und am vergangenen Freitag erneut mit 0:2 gegen die Schweiz, den aktuellen Tabellenführer der Gruppe B. Nach dieser Niederlage steht Schweden auf einem Drahtseilakt, wenn es sich für die WM im nächsten Sommer qualifizieren will: Es hat fast keine Chancen, Gruppenführer zu werden (Schweden müsste alle drei anstehenden Spiele verlieren), so dass nun gegen Kosovo und Slowenien um den zweiten Platz in der Gruppe gekämpft wird, der ihnen den Zugang zu den europäischen Play-offs ermöglicht.

Gruppe B



Schweiz: 9 Punkte

Kosovo: 4 Punkte

Slowenien: 2 Punkte

Schweden: 1 Punkt



Was muss passieren, damit Schweden für die Weltmeisterschaft im Qualift steht

Das Schicksal der Schweden liegt nicht in ihren Händen, aber wenn sie alle ihre kommenden Spiele gewinnen, hätten sie gute Chancen, den zweiten Platz in der Gruppe zu erreichen. Es kommt aber auf das Spiel heute Abend an: Sie müssen den Kosovo gewinnen, um noch Chancen auf den zweiten Platz zu haben. Sie spielen zu Hause, am Montag, den 13. Oktober um 20.45 Uhr MEZ, aber erst vor einem Monat besiegte Kosovo sie mit 2:0, trotz ihrer Rangunterschiede (Schweden ist 32 in der FIFA-Rangliste, Kosovo ist 91).

Ein Sieg der Schweiz gegen Slowenien würde ebenfalls dazu beitragen, das Team hinter sich zu lassen, denn die Chancen, dass die Schweiz alle drei verbleibenden Spiele verliert, sind sehr gering.

Im Falle, dass Schweden heute Abend gegen Kosovo gewinnt, würden sie mit 4 Punkten gleichauf liegen. Aber wenn Slowenien heute Abend die Schweiz schlägt, würde es viel komplizierter werden. Die gute Nachricht ist, dass Schweden am 14. November sein letztes Spiel der Gruppenphase zu Hause gegen Slowenien bestreitet, aber sie müssen damit rechnen, dass der Kosovo mindestens einmal stolpern wird...

Aber selbst wenn sie Dritter oder Vierter werden, haben sie einen Rettungsanker: Qualifikation für die Play-offs über die Plätze, die den besten Gruppensiegern der Nations League vorbehalten sind, die sich nicht über die Top 2 Plätze in der Gruppenphase qualifiziert haben. Wenn man bedenkt, dass Norwegen, England, Frankreich, Spanien, Portugal und die Tschechische Republik sicher oder unwahrscheinlich den dritten oder vierten Platz belegen werden, könnten diese Plätze von Schweden, Deutschland, Wales und Rumänien eingenommen werden.