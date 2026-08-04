Schweden und Serbien, die nächsten Nationen nach Wales, die ihre Unterstützung für Infantino zurückzogen

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Wales war am Montag die erste Nation, die öffentlich und offiziell die Unterstützung für Gianni Infantino, den FIFA-Präsidenten, zurückzog, der im März 2027 für eine letzte vierjährige Amtszeit wiedergewählt werden will.

Eine einfache Mehrheit von mehr als 50 % der 211 FIFA-Nationen reicht aus, um die Wahlen in der zweiten Runde zu gewinnen, und Infantino hatte erwartet, ungehindert anzutreten, wie es bei amtierenden Präsidenten bei Wiederwahlen üblich ist, aber das jüngste Scheitern seines Plans, Anteile an der Weltmeisterschaft zu verkaufen, und die anderen Kontroversen, die während der Weltmeisterschaft entstanden sind, führen dazu, dass er das Vertrauen immer weiterer Nationen, besonders in Europa, verliert.

Nach Wales wurde erwartet, dass der englische Fußballverband folgen würde. Bisher sind die beiden Länder, die dieselben Schritte wie Wales unternommen haben, Serbien und Schweden.

"Der serbische Fußballverband hat seine Unterstützung für Gianni Infantino für eine neue Amtszeit als Präsident der FIFA zurückgezogen. Wir möchten Sie daran erinnern, dass wir Herrn Infantino am 25. Mai dieses Jahres schriftlich unsere Unterstützung gegeben haben, aber nach sorgfältiger Abwägung der Ereignisse, die das Ansehen und den Ruf sowohl der FIFA als auch ihres Präsidenten in der vergangenen Zeit ernsthaft beschädigt haben, ist dies der einzig logische und rationale Weg." sagte der serbische Fußballverband in einer Stellungnahme.

Unterdessen teilte der Schwedische Fußballverband mit, dass er nach einer außerordentlichen Vorstandssitzung am Montag beschlossen habe, "FIFA-Präsident Gianni Infantino bei seiner bevorstehenden Wiederwahl nicht zu unterstützen. Die Entscheidung beruht auf wiederkehrenden Mängeln in Management, Transparenz und Governance, was bedeutet, dass das Vertrauen in Gianni Infantinos Führung nicht mehr besteht."