Die Gründe, warum UEFA-Präsident Aleksander Ceferin das WM-Finale boykottiert hat: lange Liste von Kontroversen

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UEFA-Präsident Aleksander Ceferin war am Sonntag nicht beim WM-Finale in New York / New Jersey, das Spanien mit 1:0 gewann, anwesend, obwohl er letzten Monat zum Auftaktspiel in Mexiko-Stadt gereist war.

Die Beziehung zwischen UEFA und den Präsidenten der FIFA ist nicht gut und hat sich nach den zahlreichen Kontroversen rund um die Weltmeisterschaft nur verschlechtert, von denen keine größer war als die Aufhebung der Sperre des US-Stürmers Folarin Balogun in einer beispiellosen Entscheidung, nachdem Donald Trump persönlich Infantino angerufen hatte. Dieser Fall sorgte für Aufruhr in der Fußballwelt, und die UEFA war sehr hart mit ihrer Aussage und bezeichnete sie als "beispiellos, unverständlich und ungerechtfertigt".

Doch es gibt noch mehr Unterschiede: einige der am meisten diskutierten Schiedsrichterentscheidungen bei dieser Weltmeisterschaft, wie etwa Spieler, die vom Platz gestellt wurden, weil sie sich beim Gespräch mit Rivalen den Mund bedeckten, oder die Überlegung des neuen "Fehlidentitäts"- Protokolls, das dazu führte, dass der Schweizer Stürmer Breel Embolo im Viertelfinale gegen Argentinien vom Platz gestellt wurde, nicht in UEFA-Vereins- oder internationalen Wettbewerben befolgt werden.

Die UEFA wird außerdem die Ticketpreise für die UEFA Euro 2028 einfrieren, um Scalping zu vermeiden, und die in diesem Jahr gesehenen hohen Preise sind ebenfalls entschieden gegen die Idee, die nächste Weltmeisterschaft mit 64 Teams zu veranstalten (die übliche Zahl betrug 32, die in dieser Ausgabe auf 48 erhöht wurde), etwas, das die FIFA nach Antrag von CONMEBOL in Erwägung zieht; und als dem somalischen Schiedsrichter Omar Artan die Einreise in die USA verweigert wurde, griff die UEFA schnell ein und überreichte ihm im August den Europapokal der Supercup.