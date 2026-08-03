Wales ist der erste FA, der offiziell seine Unterstützung für Infantinos Wiederwahl zurückzieht, weitere werden folgen

HQ

Der gescheiterte Plan der FIFA, Anteile an der Weltmeisterschaft und anderen Wettbewerben über eine Tochtergesellschaft (FFE) zu verkaufen – ein von der UEFA abgelehnter Plan – sogar bis hin zur Ankündigung eines Boykotts der Weltmeisterschaft, falls er zustande kommt – könnte ernsthafte Folgen für FIFA-Präsident Gianni Infantino haben. Am Montagmorgen wurde Wales der erste Fußballverband weltweit, der offiziell seine Unterstützung für Infantino zurückzog, der im März 2027 für seine letzte vierjährige Amtszeit als FIFA-Präsident wiedergewählt werden möchte.

"Die jüngsten Versäumnisse bei guter Regierungsführung, Prozessen, Führung, Werten, Stakeholder-Management, Kommunikation und gesundem Urteilsvermögen haben uns in eine Position gebracht, in der Herr Infantino das Vertrauen der FAW verloren hat, weiterhin an der Spitze des Weltfußballs zu bleiben", sagte der walisische Fußballverein. "Der Fußballverband von Wales bestätigt hiermit seinen Rückzug seiner Unterstützung für die Kandidatur von Herrn Gianni Infantino zur Wiederwahl zum FIFA-Präsidenten für die Amtszeit 2027-2031."

Laut englischen Medien wie BBC und Sky wird der englische Fußballverband mit einer ähnlichen Ankündigung folgen und seine Unterstützung für Infantino bei der Wiederwahl zurückziehen. Und es könnte der Beginn eines koordinierten Ansatzes europäischer Fußballverbände sein, ihn aus dem Amt zu entfernen, was den Druck auf ihn erhöht, zurückzutreten oder offiziell die Wiederwahl abzubrechen.

Und laut The Telegraph hat die UEFA der FIFA sogar mitgeteilt, dass sie "aktiv rechtliche Schritte, Schiedsverfahren und/oder regulatorische Beschwerden in Betracht ziehen, die sich aus und im Zusammenhang mit dem von der FIFA vorgeschlagenen FFE-Plan ergeben".

Falls in den kommenden Stunden und Tagen weitere Ankündigungen gemacht werden, bleibt abzuwarten, wie viel Druck Infantino ausüben kann, da er nahezu jegliche Unterstützung verloren hat, zumindest bei der UEFA, der mächtigsten der sechs kontinentalen Konföderationen (die Drohung des Boykotts der Europameisterschaft durch europäische Länder hat effektiv alle kommerziellen Aktivitäten der FIFA zerstört, selbst wenn sie den Plan fortgesetzt hätten).