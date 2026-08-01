FIFA Forward Enterprise offiziell tot, Infantino rückt auf umstrittenen Plan zurück

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Die FIFA hat offiziell den Plan aufgegeben, Minderheitsanteile an der Weltmeisterschaft und anderen Wettbewerben zu verkaufen, nachdem weltweit überwiegend negativ resonanziert wurde, insbesondere bei der UEFA, die damit drohte, die Weltmeisterschaft ganz zu verlassen, falls der Plan umgesetzt würde.

CONCACAF (Nord- und Mittelamerika) und AFC (Asien) lehnten den Plan ebenfalls ab, mit 136 Stimmen zwischen den drei Konföderationen. Und selbst wenn die FIFA genug Stimmen gesammelt hätte (sie brauchten 50 % der 211 Mitgliedsverbände), hätten sie niemals die geplanten Investitionen mit einer Weltmeisterschaft ohne Spanien, England, Frankreich, Deutschland angezogen...

Diese Erklärung kommt 24 Stunden nachdem die FIFA angekündigt hat, den Plan fortzusetzen, und darauf bestand, dass sie keinen "Fußball" verkaufen.

"Nachdem wir allen Ansichten aufmerksam zugehört haben, ist klar geworden, dass das Projekt Spaltungen geschaffen hat, die unabhängig vom Unterstützungsniveau nicht mehr im Interesse des ursprünglich gesetzten Ziels liegen."

"Unser Zweck war immer – und wird es immer sein – zu vereinen und zu verbessern. Daher wird dieser Vorschlag nicht umgesetzt", erklärte die FIFA.

In der von Gianni Infantino verfassten Erklärung erklärte er, dass der Plan, einen Teil der Weltmeisterschaft über eine Tochtergesellschaft namens FIFA Forward Enterprise zu privatisieren, dazu abziele, die FIFA-Mitglieder zu stärken, insbesondere in den Ländern, in denen Unterstützung am dringendsten benötigt wird. Aber jetzt, da Infantino selbst innerhalb der FIFA Unterstützung verloren hat, wird er sich darauf konzentrieren, "alle Interessierten in den kommenden Tagen und Wochen im Geiste gemeinsamer Interessen an unserem Spiel wieder zusammenzubringen".