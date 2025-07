Saubi Arabia versucht erneut, Leo Messi zu locken, in der Hoffnung, dass er bei Al-Ahli unterschreibt

HQ

Als Leo Messi Paris Saint-Germain im Jahr 2023 verließ, war Al-Hilal einer der Klubs, die am meisten an einer Verpflichtung des argentinischen Stars interessiert waren, in der Hoffnung, die legendäre Rivalität mit Cristiano Ronaldo, der bereits bei Al Nassr spielte, wieder aufleben zu lassen. Messi entschied sich jedoch schließlich für Inter Miami, was zu einem enormen Anstieg des Interesses an der MSL, der "Fußball"-Liga in den Vereinigten Staaten, führte.

Messis Vertrag bei Inter Miami läuft im Dezember 2025 aus, und derzeit ist nicht bekannt, ob der 38-jährige Messi bei dem nordamerikanischen Klub verlängern wird. Laut L'Equipe versucht Saudi-Arabien erneut, Messi auf die Arabische Halbinsel zu locken, allerdings mit einer anderen Mannschaft: Al Ahli.

Laut der französischen Zeitung will das Land alles daran setzen, das Zünglein an der Waage zu sein und Messi davon zu überzeugen, im Dezember 2025 ablösefrei zu Al-Ahli zu wechseln. Damit würde Messi endlich wieder gegen Cristiano Ronaldo antreten, der kürzlich eine zweijährige Vertragsverlängerung bei Al-Nassr unterschrieben hat, aber es würde bedeuten, dass Messi seine ehemaligen Teamkollegen vom FC Barcelona in Miami verlassen würde: Luis Suárez, Sergio Busquets und Jordi Alba.

Im Gegensatz dazu wird Inter Miami wahrscheinlich alles daran setzen, Messi davon zu überzeugen, eine Vertragsverlängerung mit ihnen zu unterschreiben, was Miami wahrscheinlich zum letzten Verein macht, für den Messi in seiner Karriere spielt. Messi und Inter Miami haben den MSL-Titel noch nicht gewonnen...