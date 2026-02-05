HQ

Der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez hat seine Pläne zur Einschränkung der sozialen Medien für Minderjährige verdoppelt und betont, dass der Druck mächtiger Technologievertreter den Kurs der Regierung nicht ändern wird.

In einer Rede in Madrid am Donnerstag warf Sánchez großen Plattformbetreibern vor, ihre Reichweite zu nutzen, um irreführende Narrative über Spaniens vorgeschlagenes Gesetz zu verbreiten, das den Zugang zu sozialen Medien für Minderjährige verbieten und Führungskräfte für Hassrede, die auf ihren Diensten gehostet wird, zur Rechenschaft ziehen würde.

Die Äußerungen folgen auf öffentliche Kritik von Technologieführern, darunter X-Besitzer Elon Musk und Telegram-Gründer Pavel Durov. Beide Personen verurteilten den spanischen Vorschlag Anfang dieser Woche und stellten ihn als Übergriff dar, der zu verstärkter Überwachung und staatlicher Kontrolle über Online-Inhalte führen könnte. In Bezug auf El Quijote schrieb Sánchez auf X:

Pedro Sánchez

Sánchez wies diese Erzählung kategorisch zurück und argumentierte, dass demokratische Institutionen sich nicht dem beugen dürften, was er als algorithmisch gesteuerte Macht beschrieb, die in wenigen Händen konzentriert ist. Er verwies auch auf die jüngsten Massenmeldungen, die über soziale Plattformen verschickt wurden, als Beweis dafür, warum eine stärkere Regulierung notwendig ist.

Seine Haltung bringt sie in Einklang mit mehreren europäischen Ländern, die die Rolle sozialer Medien im öffentlichen Leben neu bewerten, insbesondere für jüngere Nutzer. Australien ist Ende letzten Jahres weiter gegangen als jede andere westliche Nation, indem es ein landesweites Verbot für Kinder unter 16 Jahren eingeführt hat – eine Entscheidung, die die globale Debatte neu entfacht hat.

Die spanische Regierung hat die Gegenreaktion selbst als Beweis für das Problem dargestellt und argumentiert, dass die Möglichkeit der Plattformbetreiber, sofort Millionen zu erreichen, die Notwendigkeit klarerer Regeln und größerer Rechenschaftspflicht unterstreicht...

