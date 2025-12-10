Australien führt ein Social-Media-Verbot für U16-Jährige ein

HQ

Australische Jugendliche gewöhnen sich an das Leben ohne einige der größten Social-Media-Apps der Welt, nachdem ein landesweites Verbot für Kinder unter 16 Jahren um Mitternacht in Kraft getreten ist. Das neue Gesetz, das von Premierminister Anthony Albanese als "weltführend" beschrieben wurde, verpflichtet Plattformen wie Instagram, TikTok, Snapchat, Facebook, Reddit, X und YouTube, "angemessene Maßnahmen" zu ergreifen, um jüngere Nutzer daran zu hindern, Konten zu erstellen.

Den ganzen Tag über teilten Jugendliche in ganz Australien gemischte Reaktionen. Einige begrüßen den Schritt als Möglichkeit, Druck und Online-Schaden zu verringern; andere kritisierten es als Übergriff, das sie von Freunden und kreativen Möglichkeiten abschneidet. Eltern, Schulen und Technologieunternehmen bereiten sich ebenfalls auf Verwirrung vor, da die Regeln erstmals getestet werden.

Einer der ehrgeizigsten Versuche

Mehrere Unternehmen haben gewarnt, dass das Gesetz unbeabsichtigte Folgen haben könnte und argumentieren, dass es Kinder in weniger regulierte Bereiche des Internets verdrängen, ihre digitalen Rechte schwächen und extrem schwer durchsetzbar sein könnte. Die Altersverifikationstechnologie bleibt eine zentrale Herausforderung und wirft Fragen zu Datenschutz und Genauigkeit auf.

Derzeit markiert das Verbot einen der ehrgeizigsten Versuche einer Regierung, die Exposition Jugendlicher gegenüber sozialen Medien einzuschränken, und andere Nationen beobachten genau das. Wie der Erfolg aussehen wird, bleibt jedoch unklar, da sowohl Befürworter als auch Skeptiker abwarten, ob die Politik die versprochenen Verbesserungen in der Online-Sicherheit bringen wird.