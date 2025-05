Sakamoto Days kehrt im Juli für den zweiten Teil zu Netflix zurück

HQ

Netflix hat sich heutzutage zu einem ziemlichen Hotspot für Anime entwickelt, mit vielen kultigen und geschichtsträchtigen Serien sowie einer Reihe von Originalproduktionen im Portfolio. Was den letzten Punkt betrifft, so war eine der neueren Ergänzungen Sakamoto Days, wobei es sich um eine Adaption eines beliebten Mangas handelt, der sich um einen legendären Attentäter dreht, lange nachdem er in den Ruhestand gegangen war, um eine Familie zu gründen und einen kleinen Supermarkt zu eröffnen. Der erste Teil kam Anfang des Jahres an und lief seinen Lauf, aber jetzt bereitet sich Netflix darauf vor, auch den zweiten Teil zu premiere.

Dieses nächste Kapitel, das am 14. Juli debütieren soll, verspricht mehr von dem, was wir im ersten Teil lieben gelernt haben, was bedeutet, dass es "größere Kämpfe, mehr Lachen und einzigartige Charaktere geben wird, in die man sich verlieben wird".

Wir haben sogar einen Vorgeschmack darauf in einem neuen Trailer erhalten, den ihr unten in voller Länge sehen könnt. Vergessen Sie auch nicht, unsere Rezension der ersten Episoden von Sakamoto Days zu lesen.