Sakamoto Days - Episoden 1 & 2

Obwohl ich noch nicht mit massiven, mitreißenden Anime-Serien wie One Piece oder Bleach begonnen habe, fange ich an, mich mit dem Genre zu beschäftigen und freue mich, potenziell neue, aufstrebende Franchises zu entdecken, die ich Saison für Staffel erleben kann - Demon Slayer, Dan Da Dan, Delicious in Dungeon sind alles Beispiele für solche Serien, die ich gesehen und genossen habe, als sie herauskamen.

Die neueste Ergänzung ist Sakamoto Days, ein neuer Anime von TMS Entertainment, der auf einer neueren und recht beliebten Manga-Serie basiert, die offensichtlich die Aufmerksamkeit von Netflix auf sich gezogen hat, das zuvor Dan Da Dan, Delicious in Dungeon und viele mehr gehostet hat.

Aber auch wenn ich nur zwei Episoden einer Staffel gesehen habe, die wahrscheinlich aus vielen bestehen wird, bin ich von Anfang an ein wenig lauwarm, nicht weil es der Serie an Herz, einer relativ "skurrilen" Prämisse oder einem innovativen Ausgangspunkt mangelt, sondern vielmehr, weil für eine Serie, die stolz auf ihre rasante Action ist, die Animationsqualität einfach nicht ganz gut genug ist.

Sakamoto Days folgt dem einst legendären Attentäter Taro Sakamoto, der, nachdem er zufällig die Liebe an der Spitze gefunden hat, sich ganz aus dem Beruf zurückzieht und schwört, nie wieder zu töten. Aber natürlich lässt die kriminelle Unterwelt in echter John-Wick-Manier keinen Aussteiger zu, also schicken sie Shin hinter Sakamoto her, der entdeckt, dass er durch das Betreiben eines kleinen Lebensmittelladens ein wenig breiter um die Hüften geworden ist, ohne etwas von seiner legendären Geschwindigkeit und Kraft als bester Auftragskiller der Welt zu verlieren.

Sakamoto selbst sagt eigentlich gar nichts, er ist so etwas wie ein stummer Charakter und wird daher vor allem als Choreografie in den Kampfszenen der Serie und als komische Puppe in den Pausen dazwischen eingesetzt. Sicher, er bekommt ein paar Pointen von Shin, der in der Lage ist, seine Gedanken zu lesen, aber im Moment ist diese Einschränkung eine etwas nervige Belastung für das Tempo.

Es ist von Anfang an klar, dass es in Sakamoto Days um langwierige, brutale und choreografierte Kampfsequenzen geht, in denen Sakamoto selbst seine Überlegenheit unter Beweis stellen muss, da seine Vergangenheit ihn dazu zwingt, wieder in Aktion zu treten. Es ist nicht so, dass es völlig amateurhaft wäre, und es wurde viel Arbeit in die Demonstration von Geschwindigkeit und Kraft investiert, aber sowohl in der oben erwähnten Choreografie als auch in der Qualität der Animation, um sie auszuführen, ist Sakamoto Days wirklich nicht Demon Slayer oder Jujutsu Kaisen. Und das sollte es auch sein, denn so viel Fokus liegt ausschließlich auf der Freude, Sakamoto dabei zuzusehen, wie er Prügel austeilt.

Vor allem die Animationsqualität fühlt sich langweilig an, und wenn die Charaktere zum Beispiel Schüsse werfen, was vor allem im ersten Abschnitt passiert, fehlt es an Dynamik, Bewegung und Empathie.

Es ist nicht so, dass Sakamoto Days nicht empfohlen wird. Die Prämisse ist albern, aber hoffentlich wird es Raum für Sakamoto selbst geben, um sich von einer Art draufgängerischem Totoro zu etwas Innovativerem zu entwickeln, und hoffentlich werden Duelle in zukünftigen Episoden zeigen, dass TMS weiß, wie man großartige Kämpfe auf die Beine stellt. Bis dahin bin ich jedoch enttäuscht.