Rückkehr ins Federgewicht? McGregor wiegt 145 Pfund, verrät Dana White

Conor McGregor, der ehemalige UFC-Leichtgewichtschampion, der einst einen 190 Pfund schweren "Monster"-Körperbau zur Schau stellte, könnte laut UFC-Präsident Dana White ins Federgewicht zurückkehren.

Im Gespräch mit Logan Paul auf Impaulsive bestätigte White, dass er in ständigem Kontakt mit McGregor steht und verriet, dass der irische Star mit 145 Pfund herumläuft, lange bevor er für eine mögliche UFC-Rückkehr Gewicht reduziert hat.

"Warum zum Teufel wirst du gegen Conor kämpfen? Er wiegt 145, 155 Pfund", sagte White und wies Pauls Vorschlag eines Kampfes zurück. McGregor hat seit über vier Jahren nicht mehr gekämpft, aber im Federgewicht könnte er auf Gegner treffen, die weit kleiner sind als 6'2" Paul, dessen Gewicht über 200 Pfund liegt.

Während McGregors Rückkehr unbestätigt bleibt, spekulieren die Fans bereits über eine mögliche Rückkehr ins Weiße Haus und darüber, wer 2026 gegen ihn antreten könnte, vorausgesetzt, das Comeback ist real. Wie immer hinterlassen die Updates von Dana White so viele Fragen wie Antworten.