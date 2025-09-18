Dana White bestätigt, dass Conor McGregor es "todernst" meint mit der Rückkehr der UFC ins Weiße Haus

HQ

Im Gespräch mit Logan Paul verriet White, dass er "ununterbrochen" in Kontakt mit dem irischen Star steht, der zuletzt im Juli 2021 gegen Dustin Poirier gekämpft hat. Der 37-jährige McGregor erlitt in diesem Kampf einen Beinbruch, hat aber seine Absicht deutlich gemacht, zurückzukehren.

"Conor sagt, dass er zurückkommt. Er ist im [Doping-]Pool, er macht sein Ding, es gibt alle möglichen Aufnahmen von ihm beim Training. Er will auf dieser Karte des Weißen Hauses kämpfen", sagte White und fügte hinzu, dass die offizielle Planung für die Veranstaltung im Februar beginnen wird.

Die UFC-Karte im Weißen Haus, die erstmals von Präsident Donald Trump zur Feier des 250. Jahrestages der Unabhängigkeit der USA enthüllt wurde, könnte als perfekte Bühne für McGregors Comeback und möglicherweise seinen letzten Kampf im Octagon dienen.

Über mögliche Gegner wurde spekuliert, wobei Michael Chandler als Favorit hervorging. Die beiden sollten im Juni 2024 bei UFC 303 aufeinandertreffen, aber McGregor zog sich aufgrund einer Verletzung zurück. Würdest du gerne Conor McGregor zurückkehren sehen?