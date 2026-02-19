Ronda Rousey wird aufgrund ihrer Gehirnerschütterungsgeschichte mehr medizinische Untersuchungen als üblich unterziehen

HQ

Ronda Rouseys Rückkehr ins MMA-Kämpfen nach einer zehnjährigen Pause wird von ihren medizinischen Teams genau überwacht, und die 39-Jährige wird sich medizinischen und neurologischen Tests unterziehen, die umfangreicher als üblich sein werden, da sie 2008 in Peking die Bronzemedaille gewann.

Andy Foster, Geschäftsführer der California State Athletic Commission, sagte gegenüber ESPN, dass Rousey viele neurologische und Gehirnerschütterungstests durchlaufen wird, um sicherzustellen, dass sie gesund ist – mehr als nötig.

Die gleichen zusätzlichen Tests werden bei Carano erfolgen, wegen ihres Alters (sie wird im April 44) und weil sie seit 2009 nicht mehr gekämpft hat. Kalifornien verlangt, dass Kämpfer über 40 Jahre Tests durchlaufen, darunter agnetische Resonanzangiographie (MRA) und Magnetresonanztomographie (MRT) des Gehirns, Elektrokardiogramm (EKG), Herzuntersuchungen, ein Trainings-Stress-Echokardiogramm, neurokognitive Tests, Blutuntersuchungen, Stoffwechselpanel und augenärztliche Augenuntersuchung.

Während Rousey seit ihrem Ausstieg aus dem MMA 2016 eine Karriere im Wrestling gemacht hat, zunächst in der WWE und dann in unabhängigen Szenen (sie ging 2025 in den Ruhestand), ist ein Mixed-Martial-Arts-Kampf gefährlicher. "Solange diese Frauen ihre medizinischen Untersuchungen bestehen, alle neurologischen Batterien bestehen und die Dinge tun, die sie tun müssen, ist an diesem Kampf nichts falsch", sagte Foster.

Ronday Rousey wird im Mai zum ersten Mal in ihrer Karriere gegen eine weitere MMA-Ikone, Gina Carano, kämpfen (Carana hat seit 2009 nicht mehr gekämpft), in einem Kampf, der auf Netflix gestreamt wird.