Ronda Rousey vs. Gina Carano: Datum und alles, was wir nach der überraschenden Ankündigung von Netflix wissen

HQ

Netflix kündigte am Montag einen neuen Kampf an, der Mixed-Martial-Arts-Fans schockierte, denn wohl zwei der größten MMA-Stars aller Zeiten und der Frauensportarten insgesamt, Gina Carano und Ronda Rousey, werden in drei Monaten gegeneinander antreten – es ist das erste Mal, dass sie in diesem Sport zusammenfallen.

Es wird ihre Rückkehr zum Profikampfsport nach vielen Jahren markieren. Rousey, die zwischen 2010 und 2016 zum beliebtesten Kämpfer des Sports wurde und später der WWE beigetreten ist, kehrt nach einem Jahrzehnt zurück. Caranos Rückkehr ist noch überraschender, da sie 2009 vom MMA zurückzog und seit 17 Jahren nicht mehr gekämpft hat.

Carano hatte eine erfolgreiche MMA-Karriere mit 8 Siegen und 1 Niederlage zwischen 2006 und 2009, wurde aber nach ihrem Rücktritt vor allem für ihre Schauspielrollen bekannt, unter anderem in Filmen wie Fast & Furious 6, Deadpool und vor allem The Mandalorian... von wo aus sie berühmt nach kontroversen Äußerungen entlassen wurde.

Rousey, die 2008 in Peking olympische Bronzemedaille im Judo gewann, trat 2010 dem MMA bei, weshalb Carano und Rousey nie zusammenfielen. Rousey dominierte den Sport bis 2015 und war die erste Frau, die von der UFC eingeladen wurde. Sie trat 2018 bis 2023 der WWE bei und wechselte dann bis 2025 zu einer unabhängigen Wrestling-Szene.

Ronda Rousey vs. Gina Carano: Zeiten und wie man den Kampf beobachtet

Ihre lange 10- und 17-jährige Pause im MMA endet in drei Monaten: Der Kampf zwischen Rousey und Carano findet am Samstag, den 16. Mai, statt und wird auf Netflix gestreamt.

Wir kennen den Veranstaltungsort, den Intuit Dome in Los Angeles, aber wir wissen immer noch nicht, wann es ist. Es wird ein fünfrundiger Kampf mit jeweils fünf Minuten sein, der als Federgewichtskampf bei 145 Pfund ausgetragen wird und professionell nach den einheitlichen MMA-Regeln anerkannt ist.

Der Kampf markiert außerdem das erste Mal, dass Netflix einen MMA-Kampf überträgt, und den ersten MMA-Kampf, der von Jake Pauls Most Valuable Promotions organisiert wird. Netflix und Paul haben bereits einige Event-Boxkämpfe zu Netflix gebracht, und jetzt haben sie der UFC das Comeback von zwei der größeren Sportstars "gestohlen" (Carano hat nie für die UFC gekämpft, da damals keine Frauen eingeladen wurden).

Freust du dich auf den Kampf zwischen Ronda Rousey und Gina Carano?