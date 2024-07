Flintlock: The Siege of Dawn wurde von einer halben Million Spielern gespielt

HQ

Es scheint, als ob Flintlock: The Siege of Dawn auf beeindruckende Weise debütiert hat, denn nach seiner Veröffentlichung am 18. Juli hat der Action-Titel von A44 Games bereits eine halbe Million Spieler erreicht.

In einer Pressemitteilung wurde uns gesagt, dass Flintlock: The Siege of Dawn die Marke von 500.000 Spielern überschritten hat, aber was uns nicht genau gesagt wurde, ist, wie viele dieser Spieler aus Game Pass stammen, auf dem der Titel an seinem Debüttag enthalten war. Zweifellos hat zumindest ein guter Teil das Spiel über den Abonnementdienst heruntergeladen und getestet.

Hast du Flintlock: The Siege of Dawn gespielt und was denkst du über das Spiel?