Rob Reiners Sohn im Zusammenhang mit der Ermordung seiner Eltern festgenommen

Der Sohn des Filmemachers Rob Reiner wurde wegen Mordes festgenommen, nachdem der Regisseur und seine Frau tot in ihrem Haus in Los Angeles aufgefunden wurden, teilte die Polizei am Montag mit.

Nick Reiner wurde in Gewahrsam genommen und wird laut Gefängnisunterlagen mit 4 Millionen Dollar Kaution in einem Gefängnis im Los Angeles County festgehalten. Ein Beamter des Sheriff's Department bestätigte, dass er wegen Mordverdachts festgenommen wurde. Die Behörden haben kein Motiv oder weitere Details zum Fall bekannt gegeben.

Keine Anzeichen eines gewaltsamen Eindringens ins Haus

Die Polizei teilte mit, dass die Beamten am Sonntagnachmittag zwei Leichen in der Wohnung des Paares in Brentwood gefunden hätten. Die Opfer wurden später als Rob Reiner, 78, und seine Frau Michele Reiner, 68, identifiziert.

Lokale Medien berichteten, dass die Todesfälle mit Stichverletzungen übereinstimmen, obwohl die Behörden die Ursache nicht öffentlich bestätigt haben. Die Ermittler sagten, es gebe keine Anzeichen eines gewaltsamen Eindringens in das Haus. Der Fall wird weiterhin untersucht, bleiben Sie also dran für weitere Neuigkeiten. Das ist eine sich entwickelnde Nachrichtengeschichte...