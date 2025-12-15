Die Polizei untersucht Todesfälle des Filmemachers Rob Reiner und seiner Frau als mutmaßlichen Mord

HQ

Wie wir heute berichtet haben, sind Rob Reiner und seine Frau Michele beide verstorben. Nun wissen wir, dass die Polizei in Los Angeles ihren Tod als mutmaßlichen Mord untersucht, nachdem das Paar am Sonntag tot in ihrem Haus aufgefunden wurde, teilten die Behörden mit.

Während die Polizei zunächst die Opfer nicht identifizieren wollte, bestätigten die Bürgermeisterin von Los Angeles, Karen Bass, und der kalifornische Gouverneur Gavin Newsom, dass Reiner, 78, und seine 68-jährige Frau gestorben waren. Das LAPD teilte mit, dass Beamte, die auf einen medizinischen Einsatz reagierten, zwei Leichen in der Wohnung entdeckten und den Fall später als offensichtlichen Mord klassifizierten.

Es wurden keine Festnahmen vorgenommen und keine Verdächtigen identifiziert. Ermittler der Raub- und Mordabteilung des LAPD warten auf einen Durchsuchungsbefehl, um das Grundstück vollständig zu untersuchen, während der Gerichtsmediziner des Los Angeles County voraussichtlich die Todesursache feststellt.

Reiner war eine herausragende Persönlichkeit in der amerikanischen Unterhaltung. Außerhalb von Hollywood war Reiner ein prominenter demokratischer Aktivist und setzte sich jahrzehntelang für progressive Anliegen und Kandidaten ein. Nach der Bekanntgabe seines Todes strömten Ehrungen ein, wobei Stadtführer seinen kulturellen Einfluss und sein lebenslanges Engagement für soziale Gerechtigkeit lobten.