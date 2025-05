Riri Williams bricht aus Aufzügen aus und baut im ersten Ironheart Trailer eine Rüstung

HQ

Heute haben wir über den kurzen Blick auf Ironheart berichtet, den Disney+ vor der Premiere von drei Episoden am 24. Juni geteilt hat. Damals haben wir auch darauf hingewiesen, dass die Serie heute einen vollständigen und richtigen Trailer bekommen würde, und der ist jetzt gerade erst erschienen.

Im Trailer sehen wir die Rüstung von Dominique Thornes Riri Williams in Aktion und auch, wie sie während ihres Studiums am Massachusetts Institute of Technology die Aufgabe hat, Bedrohungen zu überwinden. Der Clip der Serie zeigt, wie Riri aus Aufzügen entkommt, sich mit sehr intelligenten Schurken auseinandersetzt und nach dem Ableben von Tony Stark und Iron Man auch die bisher fortschrittlichste Rüstung erschafft.

Sie können sich den Trailer zu Ironheart unten ansehen, um einen Vorgeschmack auf diese kommende Serie zu bekommen, die bald auf Disney+ landen wird.