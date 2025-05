Ironheart wird auf Disney+ mit einer Premiere von drei Episoden debütieren

Wir werden bald noch viel mehr über Marvel Studios ' nächste Live-Action-Serie, Ironheart, sehen, da die Produktionsfirma heute einen offiziellen Trailer für die Serie veröffentlichen wird. Aber bevor es soweit ist, ist ein neuer Teaser und ein informativer Clip mit dem ausführenden Produzenten Ryan Coogler gelandet, der auch bestätigt, dass wir Ironheart seine Ankunft erwarten können.

Uns wurde gesagt, dass die Serie am 24. Juni mit einer dreiteiligen Premiere auf Disney+ landen wird. In dem Clip erklärt Coogler dann, woher seine Verehrung für Marvel und Riri Williams (Ironheart ) kam, und merkt an, dass er sich schon in jungen Jahren in Comics verliebt hat, was er in den folgenden Jahren nie verloren hat.

Der Clip zeigt auch ein paar Einblicke in die Show und den Anzug, den Riri tragen wird, der viel sperriger und breiter zu sein scheint als die Ausrüstung, die Robert Downey Jr.s Tony Stark als Iron Man trug, etwas, das Riris Marvel Cinematic Universe Debüt in Cooglers Black Panther: Wakanda Forever widerspiegelt.