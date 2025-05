Richard Gasquets emotionale Hommage an seinen Tennis-Rücktritt in Roland Garros

HQ

Die Ausgabe 2025 von Roland Garros begann mit einer emotionalen Hommage an die Tennislegende Rafa Nadal, der Ende letzten Jahres in den Ruhestand ging. Aber die Ausgabe wird auch als der letzte Wettbewerb von Richard Gasquet in Erinnerung bleiben. Er ist vielleicht nicht so bekannt wie andere Tennischampions dieser Generation, aber Gasquet war unbestreitbar einer der besseren französischen Spieler der letzten zwei Jahrzehnte, mit einer Karrierebestplatzierung von Platz 7 im Jahr 2007 und 16 ATP-Titeln.

In Roland Garros kam er nie über das Viertelfinale hinaus, und in seinem letzten Spiel gewann er nur sieben Spiele gegen den italienischen Champion Jannik Sinner: 6:3, 6:0, 6:4. Niemand rechnete mit einem Sieg von Gasquet: Seinen einzigen Sieg über eine Nummer 1 der Welt feierte er gegen Roger Federer... im Jahr 2005.

Trotz allem war die Stimmung super, und nach dem Spiel erhielt ein lächelnder Gasquete eine emotionale Würdigung: "Abseits des Platzes haben wir ein gutes Verhältnis. Wir sind unterschiedliche Generationen, aber es ist dein Moment", so Sinner.

Auch Rafa Nadal zollte Gasquet Tribut und erinnerte sich an die gemeinsamen Zeiten, als beide als Kinder zu spielen begannen. In 18 Spielen gewann Gasquet nicht ein einziges Mal gegen Nadal. "<social>Während Ihrer großartigen Karriere wurde Ihr Talent weltweit anerkannt und ich freue mich, dass Sie sich heute an einem so besonderen Ort wie Roland Garros vom Tennis verabschieden konnten. Ich wünsche Ihnen für die Zukunft alles Gute! </social> "