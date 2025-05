Rafa Nadal wird in Roland Garros mit einem Wiedersehen der Big Four emotional gewürdigt

HQ

Bei den ersten French Open ohne Rafa Nadal seit 20 Jahren war Rafa Nadal der Protagonist. Roland Garros zollte dem Spanier, der Ende letzten Jahres ohne gebührenden Abschied in den Ruhestand ging, einen großen Tribut. Die Nadal-Fans bekamen endlich, was sie sich gewünscht hatten: ein Wiedersehen mit seinen größten Widersachern und Freunden, ähnlich wie Roger Federer im Jahr 2022, bei dem der Schweizer und der Spanier bekanntlich weinten.

Nadals Ehrung in Roland Garros fand am Ende des ersten Wettkampftages auf dem Court Philippe-Chatrier statt, wo alle blieben, um den 14-fachen Champion zu begrüßen, begrüßt von 15.000 Fans, die alle ein rotes T-Shirt (die Farbe des Sandplatzes) mit der Aufschrift Merci Rafa trugen. Es wurde ein Video gezeigt, das seine besten Momente in zwei Jahrzehnten beispielloser Dominanz beim französischen Grand Slam zeigt.

Roger Federer (2022 zurückgetreten), Andy Murray (2024 zurückgetreten) und Novak Djokovic (immer noch kicken und gewinnen) schlossen sich ihm an, ein Wiedersehen der Big Four, der Tennisspieler, die eine Generation des Tennis geprägt hatten. "Ich habe in diesen 20 Jahren alles erlebt. Ich hatte unglaubliche Rivalen wie Andy, Novak und natürlich Roger und viele andere, die mich an meine körperlichen und mentalen Grenzen gebracht haben. Nichts wäre wirklich so aufregend ohne diese lang anhaltenden Rivalitäten, die uns alle jeden Tag dazu gebracht haben, uns zu verbessern."

Sieben Monate waren seit Nadals letztem Tennisspiel (einer Niederlage beim Davis Cup) vergangen, aber der Mann selbst und ein Großteil des Publikums waren immer noch in Tränen aufgelöst. Nadal bedankte sich bei all seinen Fans, dem Team von Roland Garros um Gilles Moretton und Amelie Mauresmo und besonders bei seinem Onkel und langjährigen Trainer Toni Nadal.

Zu den weiteren Gästen im Publikum gehörten die polnische Meisterin Iga Swiatek, ein langjähriger Fan von Rafa, sowie eine weitere Ikone des spanischen Sports, der Basketballspieler Pau Gasol.

Nadal gewann 2005 sein erstes Roland Garros. Er gewann ihn jedes Jahr, außer in den Jahren 2009, 2015, 2016, 2021, 2023 und 2024, mehr als jeder andere in der Geschichte.