Rezension: JBL Sense Pro Open-Air-Ohrhörer

Diejenigen von euch, die uns seit Jahren verfolgen und unsere Hardware- und Gerätebewertungen lesen, kennen den Trend im Kopfhörersegment zu zunehmend isolierenden Modellen. Seit Hersteller wie Bose und Sony Active Noise Cancelling zu einer immer populäreren und begehrter Technologie gemacht haben, ist viel Konkurrenz entstanden, der nur dem Verbraucher zugutekommt. JBL bietet jetzt einige der besten ANC-Kopfhörer und -Ohrhörer an, wie zum Beispiel den JBL Tour One M3 unter den Ersteren und den JBL Tour Pro 3 unter Letzteren. Aber was, wenn du dich nicht so sehr isolieren musst?

Parallel zu diesem pro-ANC-Trend ist ein weiterer Trend entstanden, der das Gegenteil anstrebt: maximale Klangqualität zu bieten, aber mit einer gewissen Durchlässigkeit gegenüber äußeren Geräuschen (oder Geräuschen). Natürlich kann man "Talk Through" aktivieren oder Umgebungsgeräusche durch die Mikrofone von ANC-Kopfhörern durchgehen lassen, aber wir wissen, dass das nicht dasselbe ist. Und einige Marken haben Experimente ausprobiert, die zumindest für mich nicht so überzeugend sind, wie zum Beispiel die Sony LinkBuds.

Die Antwort des Unternehmens Harman heißt JBL Sense Pro , und in seiner ersten Version hat sie mich bereits überrascht. Es ist die Spitze einer neuen Linie des "Open Ear" -Designs und einer patentierten OpenSound -Technologie, die zu anderen günstigeren oder sportlicheren Modellen führt, die in ihrer Pro Version ihren besten Ausdruck beim Musikhören und Freihandanrufen findet.

Das JBL Sense Pro ist im Grunde ein circumauraler oder über dem Ohrhörer. "Aber was willst du damit sagen?" Ja, lass mich das erklären. Natürlich handelt es sich nicht um ein Headset mit Kissenpolster, die auf den Ohren sitzen oder sie bedecken, sondern um ein Paar winziger Ohrhörer, die in einem Etui mit verlängertem Körper getragen werden, der das Ohr umgibt, aber nicht in den Gehörgang eingeführt wird. Sie sind wie winzige Richtlautsprecher, die den Schall in den Gehörgang lenken und sehr nah daran hängen.

Das "Haken"-Design erfüllt im höherwertigen Pro -Modell eine doppelte Funktion. Das ursprüngliche, das am Ohr festgehalten wird, da es nicht mit der eingesetzten Einheit fixiert wird, und ein zweites, das exklusiv für diese Version ist: Das hintere "Anhänger" balanciert nicht nur die Gewichte und verbirgt die Batterie, sondern dient auch als Sensor, der anhand von Knochenvibrationen erkennt, wann der Benutzer spricht, Und dadurch verbessert sich die Geräuschunterdrückung hier erheblich, ja, wenn es Zeit ist, einen Anruf zu tätigen. Genial!

"Moment mal, winzige Lautsprecher? Das muss mittelmäßig klingen... "Hier kommt die Überraschung: Als ich ein fernes, konserviertes und kaltes Geräusch erwartet hatte, fand ich ein überraschend gutes Ergebnis. Der Bass ist besonders beeindruckend, aber es gibt Klarheit, Nähe und Wärme. Es ist nicht ganz das audiophile Ergebnis, das die genannten Modelle mit ihrer aktiven und passiven Rauschunterdrückung und traditionellem Auftrag erzielen, aber man kann die JBL Sense Pro als Kopfhörer für viel mehr verstehen als nur gelegentlich einen Podcast.

Jetzt musst du nur noch darüber nachdenken, ob du so etwas schon länger brauchst, vielleicht als alternative Nutzung, wenn du bereits geräuschunterdrückende Kopfhörer hast, oder als Hauptnutzung, wenn du etwas brauchst, das dich nicht so isoliert oder für deine Ohren nicht so aufdringlich ist. Ich habe einige ideale Anwendungen gefunden, zum Beispiel wenn ich koche oder klassische Musik bei der Arbeit höre, ohne das übliche "Kopfhörer auf!" rufen zu müssen. Die schönste Nutzung ist jedoch, wenn man von Natur umgeben spazieren geht. Denn Autos und Lärm aus den stressigeren Gegenden der Stadt (ganz zu schweigen von einem Flugzeug oder einem Zug) sind etwas, das wir alle ausgleichen wollen, aber wenn wir über Vögel, das Zischen der Blätter im Herbst oder das Rauschen von Wasser aus einer Quelle sprechen, dann ist es ein fantastisches Erlebnis, sie mit guter Musik zu begleiten. Sogar das Murmeln der Leute in einem ruhigen Café kann etwas Gutes sein!

Obwohl dies wie gesagt die erste Iteration ist und wir in Zukunft sicherlich Entwicklungen sehen werden, ist dies eine stilvolle Veröffentlichung. Der optimale Sound für das beste Hören erfordert eine kleine Anpassung der flexiblen Klemme an jedem Gerät, und das muss jedes Mal wiederholt werden, da die Standardposition zurückgesetzt wird, wenn man zum Ladegehäuse zurückkehrt. Das ist einfach normal. Außerdem aktivierst du bei diesen Einstellungen die Touch-Steuerung tausendmal, aber das ist das Besondere an der winzigen, leichten Größe. Andererseits haben wir eine Zeit lang erlebt, dass das System beim Einsatz einer einzelnen Einheit heruntergefahren ist, aber das stammt von einer Android -Quelle, nicht auf iOS. Und ich vermisse die null Verzögerung des Tour Pro 3 mit meinem Nintendo Switch 2, aber das ist eine große Herausforderung.

Was die Anrufe angeht, ist das wirklich ein Sprung gegenüber anderen Modellen, die sich nur für immer mehr Mikrofone entscheiden können. Die Stimme des JBL Sense Pro Nutzers kann etwas verändert klingen "oder wie eine KI, die spricht", sagte mir ein Anrufer, besonders in lauten Umgebungen (stellen Sie sich eine belebte, windige Straße vor), aber das wird privat korrigiert, und man spricht auch besser, wenn die eigene Stimme aus der Umgebung kommt.

Natürlich enthält das Produkt auch alle Formate und Protokolle in den neuesten Versionen, wie Bluetooth 6.0, Auracast, IP54, kabelloses Laden, Multipoint-Verbindung Hi-Res Audio und eine Akkulaufzeit von 8+30 Stunden.

Es ist ein magisches Gefühl, Musik auf dem JBL Sense Pro zu hören, als ob der Soundtrack deines Lebens dich begleitet. Ich sehe sie in bestimmten Momenten als Gefährten, während ihre Cousins mit ANC mich in den unangenehmsten Umgebungen isolieren. Aber jetzt, wo wir alle immer isolierter werden, mag ich es, dieses neue Konzept griffbereit zu haben, wenn ich diese Momente größeren Friedens und Verbundenheit finde.