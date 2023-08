Papers, Please wird 10 Jahre alt, feiert mit neuem Demake, Sale und mehr

HQ

Papers, Please ist einer der Indie-Hits seiner Generation. Das Spiel drehte sich um die einfache Prämisse, dass Sie entscheiden müssen, ob Menschen eine Grenzkontrolle passieren sollten oder nicht, und zog Sie langsam in den Bann, während Sie darum kämpften, einen Sinn für Moral zu bewahren, während Sie gleichzeitig versuchten, das Licht am Laufen zu halten und Ihre Familie zu ernähren.

10 Jahre später hat der Schöpfer des Spiels, Lucas Pope, nach einem Jahrzehnt seit seiner Veröffentlichung eine Feier angekündigt. Das Spiel ist auf allen Plattformen erhältlich, Sie können sich offizielles Merch und seinen Soundtrack schnappen, und es gibt ein neues LCD-Demake.

Wenn Sie dieses Spiel noch nicht ausprobiert haben, ist es sicherlich einen Versuch wert für diejenigen, die Fans starker Erzählungen sind. Es wird auch nicht allzu lange dauern, da es bei einem normalen Lauf nur etwa 5 Stunden dauert.