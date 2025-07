Reporter fragt Jake Paul nach der Sexualisierung von Frauen im Boxen und wird im Gegenzug gemobbt

HQ

Am Freitag fand der dritte Kampf zwischen Katie Taylor und Amanda Serrano im Madison Square Garden in New York statt, der mit einer dritten Niederlage für Serrano endete und wahrscheinlich eine beispiellose Rivalität im Frauenboxen beendete, die über Netflix Millionen von Zuschauern anzog, ein Meilenstein für einen rein weiblichen Boxevent (zum ersten Mal überhaupt im Madison Square Garden). Auch wenn die meisten Experten der Meinung sind, dass der Kampf, der damit endete, dass zwei Punktrichter Taylor einen Sieg mit 97:93 und der dritte Punktrichter mit 95:95 zusprachen, weniger spannend war als die beiden vorherigen Kampf.

Es ist ein großer Moment für den Frauensport im Allgemeinen, aber die Kräfte dahinter sind sehr konservativ. Jake Paul, der Youtuber, der zum Boxer wurde und letztes Jahr Mike Tyson herausforderte, organisierte die Veranstaltung mit Netflix über seine Firma MVP (Most Valuable Promotions).

In dem Interview (via Talk Sport) stellte ein Reporter eine Frage "über die Projektion von Frauen im Boxen". Der Reporter lobte ihre Bemühungen, in das Frauenboxen zu investieren, lenkte aber die Aufmerksamkeit auf ein Thema: "Ich habe diese Woche mit ein paar Leuten über das Problem gesprochen, Ringgirls auf einem rein weiblichen Event zu haben und die Sexualisierung von Frauen."

Pauls Geschäftspartner Nakisa Bidarian unterbrach ihn und fragte: "Willst du Ringboys?". Der Reporter antwortete: "Nun, ein paar Leute haben gesagt: 'Warum habt ihr keine Jungs?', oder gar keine. Ich möchte nur darauf aufmerksam machen, dass wir darüber sprechen."

Statt einer Antwort sagte Paul einfach "Bro, bitte hör auf zu reden". Bivarian fuhr fort, den Reporter zu necken: "Wenn jemand eine Bewerbung als Ringboy bei MVP einreichen möchte, schickt sie an diesen jungen Mann." "Schick es an die verdammte Kamala Harris", fügte Paul hinzu.

"Hol den WOKE hier raus! Ringjungs... Ewww", kommentierte Nutzer Eric D. Kirk einen Clip auf Twitter. "Wahnsinnige Selbstmeldung bei der L-Combo, Ringboys fordern und dann von Jake Paul komplett gecheckt werden", sagte ein anderer.